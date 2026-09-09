Luego de más de mes y medio desde que la Selección Colombia jugó su último partido del Mundial, todo está encaminado para que el futbolista James Rodríguez vuelva a firmar con un equipo, pues luego de la Copa del Mundo se conoció que no iba a jugar más con el Minnesota y desde entonces su representante le está buscando otro club en el que pueda sumar minutos.

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Ante esto, en las últimas horas surgió la información de que el colombiano está muy cerca de llegar a un equipo de la segunda división de Italia, lo cual sería su primera experiencia en el fútbol de ese país y su regreso a la segunda división después de casi 20 años.

#Avellino ♬ original sound – Pulzo Deportes @pulzodeportes ⚽️ James Rodríguez estaría muy cerca de tener nuevo equipo. Según Matteo Moretto, el colombiano tendría conversaciones avanzadas con el Avellino, de la segunda división de Italia, en una operación que lideraría Alessandro Nesta. 🇮🇹 De concretarse, sería la primera experiencia de James en el fútbol italiano. El Avellino marcha quinto en la Serie B y tendría como gran objetivo conseguir el ascenso a la máxima categoría. ¿Será este el nuevo destino del colombiano? 👀 #JamesRodriguez

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Ahora, medios italianos confirmaron que igual este sería un buen trato para el capitán de la Selección Colombia, puesto que va a tener un importante salario durante el tiempo del contrato.

Cuánto ganaría James Rodríguez en su nuevo equipo

Según publicó el medio Corriere Dello Sport, uno de los más importantes en Italia, el contrato que estarían negociando con el colombiano sería por una temporada, es decir, hasta junio de 2027.

Ahora, si se logra el ascenso a la primera división, a la Serie A, hay opción de renovarlo por un año más, hasta el mismo mes de 2028.

Por su parte, agregó el medio citado, el colombiano recibiría 2.5 millones de euros por temporada, sumándole bonos, lo que significa una importante suma de dinero de cara a los meses que restan.

Finalmente, el medio aseguró que en las próximas 48 horas se definirá todo para determinar si se llega a un acuerdo para firmar o definitivamente la negociación para ahí.

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Lo cierto es que James lleva desde mayo sin jugar un partido a nivel de clubes, por lo que los aficionados esperan que no vaya a ser convocado por Néstor Lorenzo para los partidos que serán a finales de septiembre e inicio de octubre.

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