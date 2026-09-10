El posible fichaje de James Rodríguez con Atlético Nacional se convirtió en el gran ‘bombazo’ del fútbol profesional colombiano, luego de que la revelación salió a flote este jueves 10 de septiembre.

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Versiones de prensa señalaron un “acuerdo verbal” entre la institución y el volante colombiano de 35 años, que se convertiría en una de las sorpresas en el mercado de contrataciones actual.

Lo cierto es que, de acuerdo con la información del periodista Pipe Sierra desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter), los datos divulgados llevarían a una novedad en este movimiento.

La reacción de algunos expertos como Carlos Antonio Vélez sobre James Rodríguez en Nacional ha sido muy crítica, al considerarlo un jugador que no aporta en el equipo dirigido por Lucas González.

Otros periodistas han señalado que esa eventual contratación y la de Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios pone a Colombia como un denominado ‘cementerio de elefantes’, en referencia a la gran cantidad de veteranos.

Atlético Nacional es cuarto en la Liga Betplay, con 12 puntos que son producto de cuatro victorias y una derrota (contra América, el líder), en una campaña marcada por la contundencia en su juego.

De hecho, también clasificó a cuartos de final después de derrotar por 3-0 a Deportivo Cali, en un partido en el que fue superior y que demostró suficiencia para abrirse camino a su cuarto título consecutivo en ese torneo.

La realidad para James Rodríguez es diferente luego de no cerrar su fichaje en la B de Italia, en la primera oferta del Avellino de ese país para mantenerse en regularidad profesional.

Cabe recordar que los más recientes reportes de prensa indican que el jugador tiene la intención de seguir su ritmo competitivo hasta 2028 para sumarse a la Selección Colombia en la Copa América, donde fue subcampeón y MVP en 2024.

Sin embargo, la situación del jugador después de ese torneo ha estado marcada por la poca frecuencia de juego en los clubes en los que ha militado en los últimos años.

A pesar de que tuvo un buen comienzo con León de Guanajuato, luego arribó al Minnesota United FC de la MLS y casi no disputó partidos, ritmo con el que llegó al pasado Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá para alcanzar los octavos de final con la ‘Tricolor’.

¿En qué clubes ha jugado James Rodríguez?

James Rodríguez ha construido una destacada trayectoria internacional defendiendo la camiseta de 13 clubes profesionales en 12 países diferentes.

El mediocampista inició su carrera profesional en Colombia con el Envigado F. C., donde debutó oficialmente en mayo de 2006. Posteriormente dio el salto al fútbol argentino para integrarse al Banfield, equipo donde conquistó el histórico título de Primera División en 2009.

Su recorrido por el continente europeo arrancó en Portugal tras fichar por el F. C. Porto, cosechando múltiples títulos de liga y una Europa League.

Su brillante desempeño lo llevó al A. S. Monaco de la Ligue 1 francesa antes de dar el gran salto de su carrera deportiva.

Tras destacar como goleador en la Copa Mundial de 2014, el Real Madrid C. F. concretó su fichaje formal para el balompié español.

En la escuadra merengue disputó 125 compromisos oficiales y conquistó dos trofeos de la UEFA Champions League durante su permanencia.

Durante su etapa en España fue cedido al Bayern Múnich, logrando dos campeonatos de la Bundesliga alemana con la escuadra bávara.

Más adelante compitió en la Premier League de Inglaterra vistiendo los colores del Everton F. C. bajo la dirección de Carlo Ancelotti.

Continuó su travesía internacional sumándose a las filas del Al-Rayyan S. C. en la liga profesional del territorio catarí.

De regreso a Europa militó en el Olympiacos F. C. de Grecia, antes de retornar a Sudamérica para jugar con el Sao Paulo F. C. en Brasil y después con Rayo Vallecano de España y León de Guanajuato en México.

Posteriormente compitió en la Major League Soccer defendiendo la camiseta del Minnesota United de Estados Unidos.

Su recorrido evidencia un impacto constante en las principales ligas continentales del fútbol mundial.

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