“El más grande al más grande”, así fue como empezó el anuncio que hace oficial de la llegada de James Rodríguez al Atlético Nacional. Después de rumores e incertidumbre, el retorno del 10 al fútbol profesional colombiano finalmente se dio.
El anunció hizo un repaso por el recorrido de Rodríguez en el Real Madrid, la Selección Colombia, hasta mostrar el Atanasio Girardot, la que será su nueva casa.
“Aquí no hay un anuncio. Hay un trabajo por amor a este equipo. Un trabajo de todos los días, de mucha gente, en silencio, para que Nacional sea cada vez más grande. Cuando un club trabaja por el club, la grandeza no es un discurso: es una consecuencia”, fueron las palabras que acompañaron las imágenes.
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Finalmente, James Rodríguez se mostró con el nuevo ‘look’ y lo más importante, con la nueva camiseta que llena de ilusión a los verdolagas de cara a lo que viene este y los próximos en los torneos nacionales y continentales.
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