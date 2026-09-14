El periodista Diego Guauque volvió a pasar por consulta con su oncólogo para conocer cómo avanza su estado de salud. Después de revisar los exámenes, recibió una noticia que le permitió continuar con mayor tranquilidad su proceso de recuperación.

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Guauque ha contado públicamente parte de su experiencia desde que fue diagnosticado con cáncer y ha mantenido informados a sus seguidores sobre las diferentes etapas de su tratamiento y los controles médicos posteriores.

En esta ocasión, el periodista acudió nuevamente al consultorio como parte del seguimiento que debe mantener. Según explicó, este tipo de revisiones se programan cada cuatro meses, un periodo que, aunque representa tranquilidad cuando los resultados son favorables, también está acompañado por los nervios propios de esperar una valoración médica.

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Mientras esperaba ser atendido, Guauque observó a otros pacientes y acompañantes que se encontraban en el consultorio. La escena lo llevó a reflexionar sobre lo que significa para muchas personas esperar las palabras de un especialista frente a una enfermedad como el cáncer.

El resultado que recibió Diego Guauque en su control

Una vez ingresó a la consulta, el especialista revisó los exámenes y entregó los resultados del seguimiento. La valoración no encontró señales de una recaída ni nuevos tumores en la zona donde el periodista había sido intervenido.

“Me fue bien, el oncólogo me dice que no hay recaídas, que no hay tumores en la zona donde me hicieron las intervenciones”, contó Guauque al compartir la actualización con sus seguidores.

El resultado significa que, por ahora, continuará bajo vigilancia médica y tendrá que regresar al consultorio dentro de cuatro meses para una nueva revisión.

Para Guauque, ese periodo tiene un significado especial. El periodista explicó que esos cuatro meses representan un tiempo de tranquilidad que quiere aprovechar al máximo, después de todo lo que ha vivido durante su proceso médico.

“Gracias a mis médicos, gracias a Dios, a la Virgen y gracias a mi familia”, agregó el comunicador.

La reflexión de Diego Guauque después de conocer la noticia

Luego de recibir el resultado, el periodista también agradeció a las personas que lo han acompañado durante su proceso, entre ellas su familia y el equipo médico que ha estado pendiente de su evolución.

La fe también ocupa un lugar importante en el mensaje que compartió. Guauque agradeció a Dios y a la Virgen por el resultado, al tiempo que recordó el respaldo recibido durante los momentos más complejos.

Además, aprovechó la experiencia para insistir en la importancia de prestar atención a la salud y acudir a los controles médicos correspondientes.

El periodista anticipó que posteriormente compartirá un video en el que profundizará en la reflexión que le dejó esta nueva revisión. Según explicó, este momento también le dejó una enseñanza que espera contar con mayor detalle a sus seguidores.

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