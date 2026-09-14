Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El Festival de Cine de Bogotá, reconocido como el evento cultural de mayor antigüedad en la capital, presenta su edición número 43 con una diversidad cinematográfica que incluye producciones internacionales, documentales y obras colombianas, además de espacios de exhibición temáticos. De acuerdo con datos de la organización del festival, para esta edición se registraron 1.600 inscripciones provenientes de 56 países, evidenciando el interés global en esta cita cultural.

Sigue a PULZO en Discover

El inicio del festival está previsto para el 17 de septiembre en la Cinemateca de Bogotá, destacando con la proyección de Brother Verses Brother, dirigida por Ari Gold y producida por Francis Ford Coppola. Esta producción relata la historia de los gemelos Ari y Ethan Gold, músicos con una relación de codependencia, quienes en una noche buscan amor, componen una canción y exploran la ausencia paternal. El festival, que tuvo su primera edición en abril de 1984 presentando apenas cinco filmes nacionales, también rinde homenaje en esta ocasión a figuras culturales que celebran su centenario de nacimiento.

En la sección de Cine Internacional se destacan títulos como Cazadores de Unicornios, de Francisco Gomariz; Santa María, de Edwin Daniel Díaz; El conserje, de Mauro Mueller y David Figueroa; y Las locas del obelisco, de Pablo Moreno. La oferta de documentales está dividida en tres categorías: Documental Social, que incluye obras como Cocaína Negra, de Cristóbal Valenzuela, y Memoria colectiva, de Cristina Colmenares; Documental de Arte Enrique Grau, con títulos como La Estancia, de Andrés Carmona; y Documental sobre Medio Ambiente, donde resalta Clemencia, de Juliana Echeverry.

La competencia colombiana comprende Mejor Largometraje y Mejor Cortometraje, además de muestras de Cortometraje Internacional, Animación, Cine para Ciegos, Cine para Niños, Cine Sagrado y el Premio Alexis dirigido a menores de 18 años. Adicionalmente, el festival albergará el ciclo Antioquia en Bogotá, con filmes como La vendedora de rosas de Víctor Gaviria y propuestas de directores de esa región. La Muestra Internacional incluye películas de India, China, Estados Unidos, México, Israel, Islandia y Argentina, junto con secciones de estrenos nacionales.

Entre los eventos especiales, destaca la charla del crítico de cine Mauricio Laurens en la Universidad Externado de Colombia sobre el proceso Trans en el cine colombiano reciente, así como la exposición de afiches históricos en la Universidad Santo Tomás, donde se exhiben trabajos de artistas reconocidos, con la más reciente obra gráfica de Manuela Echeverri.

¿Qué películas sobresalen en la edición 43 del Festival de Cine de Bogotá?

En la edición 43 del Festival de Cine de Bogotá sobresalen títulos internacionales y locales como Brother Verses Brother, de Ari Gold; Cazadores de Unicornios, de Francisco Gomariz; Santa María, de Edwin Daniel Díaz; y La vendedora de rosas, de Víctor Gaviria. La programación está enriquecida por documentales de enfoque social, artístico y ambiental.

¿Qué actividades adicionales ofrece el Festival de Cine de Bogotá en su programación 2024?

El festival va más allá de la proyección de películas, ofreciendo homenajes, conferencias como la de Mauricio Laurens sobre cine trans colombiano, exposiciones de afiches históricos en la Universidad Santo Tomás y espacios dedicados a niños, personas ciegas y jóvenes cineastas, además de muestras regionales e internacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.