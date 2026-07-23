Por: Canal Uno

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Diego Guauque volvió a hablar de su experiencia con el cáncer y esta vez puso el foco en Vito, su perro, a quien describió como una presencia importante en medio de su proceso de recuperación. El periodista contó que la relación con su mascota le dio fuerza emocional en una etapa marcada por la incertidumbre y el desgaste físico.

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Su testimonio se suma a las distintas ocasiones en las que ha relatado cómo enfrentó la enfermedad y cómo ese episodio cambió su manera de ver la vida. En esta oportunidad, Guauque resaltó que Vito no fue solo una compañía doméstica, sino un apoyo que le recordó la necesidad de seguir luchando.

En su relato, Guauque dejó claro que la conexión con su perro tuvo un valor emocional profundo. Para él, el animal representó una forma de ánimo en días en los que la batalla contra el cáncer exigía fortaleza mental y disciplina personal.

El periodista incluso señaló que la presencia de Vito ayudó a sostener el impulso de no rendirse, una idea que ha repetido en otros espacios donde habla de su enfermedad y de su recuperación. Su reflexión conectó con muchos seguidores que han visto en su historia un ejemplo de resiliencia.

Guauque se ha convertido en una de las voces más visibles en Colombia cuando se trata de contar la experiencia de enfrentar un diagnóstico difícil. Tras superar el proceso médico, ha compartido mensajes centrados en el valor de la salud, el acompañamiento emocional y la importancia de encontrar motivación en medio de la adversidad.

El nuevo relato sobre Vito refuerza esa línea de testimonios personales que ha construido alrededor de su recuperación. Más que una anécdota, su historia vuelve a mostrar cómo los vínculos afectivos pueden convertirse en un soporte real durante una enfermedad grave.

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La historia también generó reacción entre quienes han seguido de cerca el proceso de Guauque. Su forma de narrar la experiencia convirtió a Vito en una figura significativa dentro de un relato mucho más amplio sobre el dolor, la esperanza y la resistencia.

En ese contexto, el periodista reafirma que su batalla no se sostuvo solo en tratamientos o diagnósticos, sino también en pequeños gestos de compañía que marcaron la diferencia. La historia de Vito quedó así ligada al aprendizaje personal que dejó el cáncer en su vida.

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