Chocó volvió a sentir varios movimientos sísmicos durante la tarde de este lunes 14 de septiembre. Según la información entregada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), cuatro temblores con magnitudes superiores a 4,0 fueron registrados en Itsmina en poco más de una hora.

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El primer movimiento ocurrió a las 3:02 p. m. y tuvo una magnitud de 4,9, con una profundidad de 39 kilómetros. De acuerdo con el SGC, dos minutos después, a las 3:04 p. m., se presentó otro sismo, esta vez de magnitud 4,1 y con una profundidad calculada en 41 kilómetros.

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La actividad continuó pocos minutos después. A las 3:08 p. m., la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC) registró un tercer movimiento de magnitud 4,4, localizado a unos 40 kilómetros de profundidad. Cerca de una hora después, a las 4:13 p. m., ocurrió otro sismo de magnitud 4,9 y 39 kilómetros de profundidad, nuevamente con epicentro en Itsmina.

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El SGC explicó que estos movimientos hacen parte del “enjambre sísmico” identificado en la zona y reportado por la entidad semanas atrás. Freddy Tovar, coordinador de la RSNC, señaló que, hasta las 4:30 p. m., la red había recibido más de 2.000 reportes de personas que sintieron los movimientos, principalmente desde Valle del Cauca, Risaralda, Chocó, Antioquia y Tolima.

Pero ¿qué significa exactamente un enjambre sísmico? El SGC explica que se trata de una secuencia de temblores en la que no se identifica un único evento principal. Es decir, pueden aparecer varios sismos de distintas magnitudes dentro de un mismo periodo de actividad.

🗣️ Este 14 de septiembre de 2026, la Red Sismológica Nacional de Colombia del Servicio Geológico Colombiano registró cuatro sismos de magnitud superior a 4, con epicentro en Istmina, Chocó. 📹 Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia del SGC, nos… pic.twitter.com/OQf9OJFmDV — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 14, 2026

Además, el SGC aclara que estos episodios pueden extenderse durante días, semanas o incluso meses y después disminuir progresivamente hasta desaparecer. Por eso, que se registren varios temblores seguidos no permite saber por sí solo cómo continuará la actividad sísmica.

Ante esta situación, el SGC recomendó a la ciudadanía consultar únicamente los canales oficiales para conocer las novedades y evitar conclusiones basadas en información no verificada. La entidad mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica en Colombia.

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