Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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“Esa mentalidad traqueta hay que sacarla del presupuesto”, manifestó el expresidente Gustavo Petro, en un pronunciamiento crítico dirigido al Gobierno de Abelardo de la Espriella. El comentario de Petro se dio en medio de su réplica como miembro de la oposición, donde cuestionó abiertamente las prioridades económicas delineadas por la administración actual para el país, enfocado específicamente en el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027.

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Uno de los puntos centrales del discurso de Petro fue la distribución de los recursos en el nuevo presupuesto. Según indicó, la propuesta del Gobierno destinaría alrededor de 10 billones de pesos colombianos para subsidiar la gasolina. En contraste, Petro denunció un posible recorte de fondos en áreas que considera fundamentales, como la cultura, el deporte y la agricultura. Estos sectores, argumentó el exmandatario, podrían quedar relegados frente a otras prioridades del Ejecutivo.

Durante su intervención, Petro también abordó la discusión sobre el manejo de las finanzas públicas, defendiendo la gestión económica durante su periodo presidencial. El exmandatario respondió a las críticas atribuidas a su administración desde el equipo actual, asegurando que muchos compromisos fiscales heredados se originaron en el gobierno anterior de Iván Duque. De acuerdo con Petro, la pandemia llevó a un incremento del endeudamiento nacional y, más tarde, su mandato recurrió a nueva deuda principalmente para cubrir obligaciones ya existentes.

La deuda pública fue otro tema esencial en la intervención de Petro. El exmandatario advirtió que el plan económico impulsado por De la Espriella llevaría la deuda pública hasta el 66 % del Producto Interno Bruto (PIB). Además, cuestionó la magnitud del nuevo presupuesto, que, según él, llegaría a 635 billones de pesos. Petro sostuvo que estas cifras reflejan posibles riesgos para la sostenibilidad financiera del país y aumentan la preocupación por el futuro económico.

Finalmente, Petro alertó sobre la reducción de 17 billones de pesos en gasto social. Según el exmandatario, este ajuste afectaría especialmente recursos para la educación pública y la prevención en salud, así como programas aliados a la transición energética. Petro subrayó que recortar estas inversiones podría agravar los problemas derivados de las condiciones climáticas que vive Colombia.

La participación de Petro se dio como respuesta a los planteamientos presentados previamente por el presidente Abelardo de la Espriella en su última alocución, intensificando el debate sobre las prioridades presupuestales y de deuda pública, y su impacto en los sectores sociales.

¿Qué impacto tendría el recorte de 17 billones de pesos en el gasto social según Gustavo Petro?

De acuerdo con Gustavo Petro, un recorte de 17 billones de pesos en el gasto social afectaría principalmente áreas como la educación pública, la salud preventiva y programas relacionados con la transición energética. El exmandatario advierte que disminuir estos recursos podría deteriorar la calidad de los servicios esenciales para la población, en especial en un contexto donde el país enfrenta retos climáticos y sociales destacados.

¿Por qué Gustavo Petro critica la destinación de 10 billones de pesos al subsidio de la gasolina?

Petro sostiene que asignar cerca de 10 billones de pesos al subsidio de la gasolina implica priorizar este rubro sobre sectores como cultura, deporte y agricultura. El exmandatario afirma que estos recursos podrían ser mejor invertidos en áreas que ofrecen más beneficios sociales y que apoyan sectores estratégicos para el desarrollo del país, en vez de favorecer subsidios que, según él, no resuelven problemas estructurales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.