Por: El Espectador

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Gustavo Petro, expresidente de Colombia y figura central del partido de oposición Pacto Histórico, reapareció en la escena política para replicar la alocución presidencial realizada por Abelardo de la Espriella. Esta intervención, la segunda emitida por el Pacto Histórico en este formato, tuvo lugar desde el aeropuerto de Bruselas, donde Petro lanzó fuertes cuestionamientos al presupuesto nacional presentado para el año 2027, que ya cuenta con una aprobación parcial por parte del Congreso. Además, Petro reiteró la narrativa del presunto fraude electoral, a pesar de haber sido desmentida por organismos electorales tanto nacionales como internacionales, según reseñó El Espectador.

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En su declaración, el exmandatario respondió a los señalamientos realizados sobre el endeudamiento del país, negando que su gobierno haya causado un incremento irresponsable de la deuda. Petro explicó que fue durante la administración de Juan Manuel Santos cuando se registró un primer aumento significativo en el endeudamiento externo e interno de Colombia, motivado por altos precios internacionales del petróleo, lo que llevó a asumir deudas a largo plazo. Sin embargo, afirmó que, tras la drástica caída de los precios del petróleo en 2015, Colombia quedó con un elevado nivel de endeudamiento sin el respaldo de ingresos petroleros tan altos, una situación que generó problemas fiscales para los años posteriores.

En ese contexto, Petro también responsabilizó al gobierno de Iván Duque por utilizar la pandemia de covid-19 como justificación para incrementar la deuda, apelando a créditos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y subsidiando la gasolina, así como realizando transferencias a dueños de Empresas Promotoras de Salud (EPS). Según Petro, esto llevó a que la deuda alcanzara hasta el 61 % del valor total de la economía del país. Además, consideró que el subsidio a la gasolina no era constitucional, pues, en su criterio, únicamente debe destinarse a sectores vulnerables.

El expresidente resaltó que bajo su gestión el endeudamiento solo se utilizó para cubrir obligaciones previas, aprovechando condiciones favorables de tasas de interés internacionales. Argumentó que se completó el pago total al FMI, equivalente a 5.000 millones de dólares, lo que permitió disminuir la proporción de la deuda externa frente al tamaño de la economía nacional. No obstante, reconoció dificultades para reducir la deuda interna, cuya titularidad recae principalmente en bancos, y señaló a la Junta Directiva del Banco de la República como responsable de su aumento.

Finalmente, Petro advirtió que el actual presupuesto plantea elevar la deuda nacional al 66 % del PIB, pasando de su propuesta inicial de 575 billones de pesos a 635 billones de pesos aprobados parcialmente por el Congreso. En sus palabras, tal incremento resulta preocupante y justifica su rechazo al proyecto en curso.

¿Por qué Gustavo Petro critica el endeudamiento durante los gobiernos de Santos y Duque?

Gustavo Petro sostiene que el endeudamiento de Colombia aumentó significativamente durante los gobiernos de Juan Manuel Santos y de Iván Duque. En su intervención, explicó que bajo Santos se recurrió a la deuda debido a los altos precios internacionales del petróleo, pero tras la caída de estos precios, el país quedó con un saldo elevado y menos respaldo económico. Criticó también a Duque por usar la pandemia como justificación para solicitar créditos y crear subsidios cuestionables, lo que, según él, incrementó aún más la deuda.

¿Cuál es la principal preocupación de Gustavo Petro sobre el presupuesto aprobado para 2027?

De acuerdo con Gustavo Petro, el presupuesto para 2027 contempla un incremento de la deuda pública hasta representar el 66 % del valor total de la economía nacional. Él advierte que este aumento, que se refleja en un presupuesto de 635 billones de pesos parcialmente aprobado por el Congreso, es excesivo y pone en riesgo la estabilidad fiscal del país, razón por la cual rechaza dicho proyecto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.