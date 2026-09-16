Un revelador cruce de cartas secretas, al que tuvo acceso en exclusiva la Unidad Investigativa de El Tiempo, sacó a la luz los detalles de una oculta y polémica negociación que intentó llevar a cabo el Eln durante el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro. Utilizando como mecanismo de presión el secuestro de dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía —retenidos desde hace un año y cuatro meses tras ser interceptados en la vía que conecta a Fortul con Arauquita, en el departamento de Arauca—, la narcoguerrilla buscaba lograr la excarcelación de cuatro de sus más sanguinarios cabecillas bajo la fachada de un supuesto intercambio humanitario.

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El caso, que ya había llamado la atención de agencias de inteligencia extranjeras, comenzó a tejerse apenas un mes después de que el frente de guerra oriental de ese grupo armado interceptara la camioneta oficial de los investigadores y los sometería a un denominado ‘juicio revolucionario’. Aprovechando el eco de la retención, la dirigencia del Eln envió una comunicación oficial fechada el 11 de junio de 2025, en la cual agradecía supuestas gestiones humanitarias y ponía sobre la mesa de manera directa los nombres de los presos que exigían canjear.

En dicha misiva, el grupo armado ilegal exigía la liberación de José Rosely Cruz Laverde, condenado a 17 años por homicidio en la cárcel de El Barne; Fredy Buitrago Parada, recluido por rebelión en La Dorada; Joel Quintero Uribe, alias ‘Manteco’, señalado cabecilla del Frente Domingo Laín Sáenz capturado en 2020; y Ramiro Pulgarín Hernández, alias ‘El Burro’, vinculado con el homicidio de más de 30 integrantes de la Fuerza Pública y líderes sociales en la región oriental del país. Todos ellos habían sido capturados durante la administración de Iván Duque con apoyo de cooperación internacional.

El intercambio alcanzó a avanzar formalmente. En septiembre de 2025, el Eln respondió a una propuesta del entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Arturo Lemus, expresando su disposición para reunirse y concretar los mecanismos del canje. Incluso, se llegó a registrar un encuentro presencial en Arauca con el acompañamiento de organizaciones internacionales. Sin embargo, la respuesta oficial de la DNI estableció que cualquier acuerdo especial de alivio humanitario solo aplicaría para excombatientes que cumplieran estrictas condiciones médicas graves o fueran mayores de 70 años, exigiendo a cambio la liberación irrestricta de los agentes del CTI y pruebas de supervivencia.

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