Por: El Espectador

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En las últimas semanas, la región del Chocó ha experimentado una intensa actividad sísmica tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), tan solo el lunes 14 de septiembre se presentaron cuatro sismos superiores a magnitud 4 en Istmina, tres de ellos en un lapso muy corto de seis minutos y otro más de magnitud 4,9 poco después. Estos movimientos telúricos se sintieron no solo en Chocó, sino también en Valle del Cauca, Risaralda, Antioquia y Tolima, generando miles de reportes ciudadanos ante el SGC.

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No obstante, a pesar de que estos eventos sísmicos se produjeron después del terremoto de agosto, el SGC aclaró que no todos pertenecen a la categoría de réplicas. Según Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia, se ha detectado también la presencia de un “enjambre sísmico” en la región. Este fenómeno consiste en una secuencia de sismos que, a diferencia de las réplicas —las cuales ocurren en la misma zona y tienden a disminuir con el tiempo—, sucede en áreas cercanas pero a distintas profundidades y no tienen un evento principal a partir del cual las magnitudes decrecen.

Mientras las réplicas tras el terremoto han surgido entre 70 y 120 kilómetros de profundidad, el enjambre sísmico se ha localizado mayormente entre 30 y 60 kilómetros. Los enjambres pueden durar días, semanas o incluso meses, alternando entre periodos intensos y pausas, sin una duración predeterminada. La causa detrás de este enjambre sísmico podría relacionarse con el terremoto del 10 de agosto; la hipótesis que estudia el SGC sostiene que la liberación de energía pudo modificar los esfuerzos que soportan las rocas en zonas adyacentes, permitiendo nuevos movimientos. Sin embargo, los científicos subrayan que estos sismos no son una continuación directa de la ruptura del terremoto principal y se desarrollan en un área distinta y a menor profundidad.

La existencia de un enjambre sísmico no implica necesariamente que se avecine un terremoto de mayor magnitud. No es posible prever si ocurrirá otro evento mayor, pues la sismicidad en Colombia responde a su compleja configuración geológica y tectónica, en la que interactúan varias placas (Nazca, Sudamérica y Caribe). Llama la atención el “Nido Sísmico de Bucaramanga”, cerca de Los Santos, que concentra el 60 % de los sismos del país; a nivel mundial solo existen tres regiones similares.

Actualmente, la ciencia no ha demostrado capacidad para predecir con exactitud los sismos. Los sistemas de alerta temprana —que detectan las primeras ondas sísmicas y envían avisos apenas segundos antes de los movimientos más fuertes— funcionan solo en zonas donde hay redes tecnológicas robustas y tienen un margen muy limitado de reacción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es un enjambre sísmico y cómo se diferencia de una réplica?

Un enjambre sísmico es una secuencia de sismos que ocurre en una zona cercana pero a diferentes profundidades y que no tiene un evento principal a partir del que se vayan reduciendo las magnitudes, como ocurre en las réplicas. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, las réplicas son movimientos posteriores a un sismo principal que generalmente se localizan en la misma zona de ruptura y tienden a disminuir su intensidad con el tiempo, mientras que un enjambre puede alternar periodos de mayor o menor actividad y durar días, semanas o meses.

¿Por qué ocurren tantos sismos en Colombia y qué es el Nido Sísmico de Bucaramanga?

Los frecuentes sismos en Colombia se deben a la interacción de varias placas tectónicas (Nazca, Sudamérica y Caribe) en su territorio, lo que produce actividad en la mayoría del país. Según el SGC, el Nido Sísmico de Bucaramanga es una región poco común en el mundo donde existe una concentración casi permanente de actividad sísmica. Esta zona, cerca a Los Santos, es responsable del 60 % de los sismos que se registran en Colombia.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.