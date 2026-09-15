Los seis sismos de magnitud superior a 4 que se registraron el lunes 14 de septiembre en inmediaciones de Istmina y Sipí, en Chocó, fueron percibidos en una amplia zona del país.

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Así lo informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), que presentó un balance sobre la percepción de estos movimientos con corte a las 10:00 de la mañana de este martes 15 de septiembre.

De acuerdo con la entidad, hasta ese momento había recibido 3.951 reportes de la ciudadanía, provenientes de 237 centros poblados, 102 municipios y 12 departamentos.

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La cifra permite dimensionar el alcance territorial que tuvieron los temblores durante la jornada del lunes y muestra que fueron percibidos mucho más allá de la zona donde se originaron.

El mapa elaborado por el SGC también permite identificar las regiones en las que la población sintió con mayor fuerza los movimientos.

Esta es la infografía hecha por el SGC:

#SGCSismoSentido. Sismos sentidos ayer 14 de septiembre de 2026 en Istmina y Sipi, Chocó, con magnitudes entre 4,1 y 4,9. Información obtenida gracias a los reportes enviados por la comunidad. Más información en https://t.co/rGQDxk6dVb Si los sentiste repórtalos en:… pic.twitter.com/0Pw7OeJ0cj — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 15, 2026

Los seis temblores tuvieron magnitudes entre 4,1 y 4,9

El SGC detalló que los seis sismos ocurrieron en diferentes momentos del 14 de septiembre y tuvieron magnitudes que oscilaron entre 4,1 y 4,9. El primero ocurrió a las 9:57 a. m., con magnitud 4,3 y una profundidad de 43 kilómetros.

Posteriormente, a las 3:02 p. m., se registró un movimiento de magnitud 4,9, a una profundidad de 39 kilómetros. Dos minutos después, a las 3:04 p. m., hubo otro, esta vez de magnitud 4,1 y 41 kilómetros de profundidad.

La actividad continuó a las 3:08 p. m., con un sismo de magnitud 4,4 y una profundidad de 40 kilómetros.

Más tarde, a las 4:13 p. m., se registró otro movimiento de magnitud 4,9, el segundo de esa magnitud durante la jornada, con una profundidad de 47 kilómetros. Finalmente, a las 5:39 p. m., el SGC registró un sismo de magnitud 4,5 y 49 kilómetros de profundidad.

En qué municipios se sintieron terremotos con mayor fuerza

El mapa de intensidades elaborado por el SGC muestra que el nivel máximo alcanzado fue 5, correspondiente a la categoría “sentido fuertemente”.

Esta intensidad fue registrada en los municipios de:

Bolívar

El Cairo

La Cumbre

Ulloa

Versalles

La escala utilizada por el SGC diferencia distintos niveles de percepción. En el material divulgado aparecen desde el nivel 2, correspondiente a un sismo apenas sentido, hasta niveles superiores en los que pueden presentarse daños. Para estos seis movimientos, el nivel máximo fue 5, clasificado por el organismo como un evento sentido fuertemente.

El mapa también muestra distintos niveles de intensidad a lo largo de una extensa zona del país, desde el occidente hasta sectores del centro de Colombia.

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