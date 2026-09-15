El presidente Abelardo de la Espriella volvió este martes al Chocó y aprovechó la entrega de una vivienda en Quibdó para hablar de la reconstrucción del departamento, uno de los territorios afectados por el terremoto de hace unas semanas.

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Durante su intervención, el mandatario destacó que ha visitado varias veces la región desde que ocurrió la emergencia y aseguró que seguirá viajando al departamento para acompañar el proceso de recuperación.

En medio de ese discurso, De la Espriella se dirigió directamente a la gobernadora del Chocó y le hizo una particular promesa.

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“Creo que soy el presidente que en toda la historia del departamento ha venido más veces en tan poco tiempo al Chocó. Le dije a la gobernadora que se iba a aburrir de verme. Espero que eso no sea así”, afirmó.

La expresión del mandatario se produjo mientras hablaba de su compromiso con las comunidades afectadas por el terremoto y de la intención de avanzar rápidamente en la recuperación de las zonas damnificadas.

De la Espriella aseguró que desde el comienzo les manifestó a las familias afectadas que no estaban solas y que el Gobierno acompañaría el proceso de reconstrucción.

Presidente entregó primera de 1.000 viviendas en Quibdó

La visita a Chocó tuvo como uno de sus principales momentos la entrega de la primera vivienda de un proyecto que contempla 1.000 casas donadas por la Fundación Grupo Argos para familias afectadas por la emergencia.

El acto se adelantó en el barrio Medrano, en Quibdó, donde el presidente entregó personalmente las llaves de la primera vivienda.

De la Espriella destacó el aporte de la Fundación Grupo Argos y explicó que quiso participar directamente en la entrega porque, detrás de las cifras de personas afectadas por una emergencia, existen familias con historias particulares.

“Detrás de cada cifra hay una familia, detrás de cada tragedia hay sueños, y detrás de cada situación hay una historia. Y con cada llave que entregamos hay una nueva oportunidad que se abre para esas familias”, manifestó.

El mandatario aseguró que la reconstrucción debe hacerse con rapidez y con coordinación entre las entidades públicas, el sector privado y las comunidades.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.