El exagerado cobro a un ‘influencer’ en Cartagena tuvo un desenlace a su favor. Después de difundir en sus redes sociales que había pagado 400.000 pesos en un establecimiento por unas piñas coladas, Mario Trujillo publicó que el dueño del lugar le regresó el dinero.

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Todo empezó con un video en el que Trujillo expuso que en la carta del lugar estas bebidas tenían un costo de 45.000 pesos, pero a la hora de pagar, la cuenta le llegó por la exagerada suma.

“Primero $45.000, cuando después dizque no, que $100.000”, reclamó Trujillo, notoriamente molesto por lo que estaba pasando.

En el señalamiento, el ‘influencer’ tomó otra carta y evidenció que el precio seguía en los 45.000 pesos, pero que, al parecer, en la que le pasaron a él habrían modificado el precio.

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“En esta sí tienen a 45.000 pesos la piña colada y él la tenía a 100.000, o sea que le cambian la carta a uno”, expresó.

Regresan dinero a ‘influencer’ que pagó costosas piñas coladas en Cartagena

Al final el conflicto quedó en buenos términos, pues Trujillo mostró que regresó al lugar, acompañado de la Policía, y se logró el reembolso del excedente que había pagado.

“Estamos aquí con Jean Carlos y me va a hacer la devolución del restante de la plata, aquí queda evidenciado. Gracias a la Policía, de resto todo me pareció súper bien , lo único era aclarar ese tema”, dijo Trujillo, después de estrechar la mano con quien sería el dueño del lugar.

#ATENTOS. Autoridades de C/gena le devolvieron el dinero al turista que le cobraron $100MIL por cada piña colada en B/grande. Un caso que generó duras críticas y llamados ciudadanos para que se refuercen los controles y se evite que este tipo de abusos ahuyenten a los visitantes. https://t.co/IYKHuivgT5 pic.twitter.com/3aJGQujD4Q — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 15, 2026

Los comentarios no tardaron en llegar y usuarios en redes sociales expresaron contento por la devolución del dinero. Sin embargo, no dejaron de rechazar que sigan ocurriendo casos en los que estafan a turistas inflando precios, como varios extranjeros han señalado en otras ocasiones.

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