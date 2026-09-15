Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

El influencer Mario Trujillo, originario de Ibagué, expuso un caso que ha captado la atención de cientos de usuarios en redes sociales: sostuvo haber sido víctima de un presunto cobro irregular durante su visita a las reconocidas playas de Bocagrande, Cartagena. Según explicó el propio creador de contenido, el inconveniente se originó tras pedir cuatro piñas coladas; en principio, un miembro del establecimiento le mostró una carta donde aparecía cada bebida por $45.000, pero al solicitar la cuenta, el valor total incrementó sorpresivamente a $470.000, lo que implicaría que cada trago costó $100.000.

Sigue a PULZO en Discover

El hecho fue relatado en detalle por Mario Trujillo a través de un video publicado en sus redes sociales, donde manifestó su indignación y desconcierto ante la situación. "Nos acaban de robar en Cartagena", expresó visiblemente molesto, y explicó que solo tras recibir la cuenta notó la notable diferencia de precios. Trujillo detalló que pagó la cuenta exigida y, posteriormente, se acercó al restaurante para confirmar la información, donde inspeccionó la carta y constató que, efectivamente, el costo de la piña colada era el inicialmente indicado, es decir, $45.000.

El influencer empleó este episodio como una advertencia pública para turistas y visitantes, aconsejando que siempre verifiquen detalladamente los precios antes de hacer cualquier pedido, e incluso antes de realizar el pago final. En sus palabras: "Para que estén pendientes, muchachos, y no les pase".

La denuncia de Mario Trujillo, que hasta ahora corresponde únicamente a su versión pública, rápidamente generó reacciones y comentarios en redes sociales, reavivando el debate sobre las experiencias de cobros poco claros en las playas de Cartagena. Como señaló el influencer, la situación pone de relieve la importancia de la revisión y la precaución ante posibles cambios inesperados en los valores que cobran algunos establecimientos turísticos. No se han reportado, hasta el momento, versiones oficiales ni pronunciamientos del restaurante implicado en este episodio.

¿Cuánto cuesta una piña colada en Bocagrande, Cartagena, según la denuncia?

De acuerdo con la versión de Mario Trujillo, la carta del establecimiento consultado en Bocagrande fijaba el precio por una piña colada en $45.000. Sin embargo, al momento de pagar, fue sorprendido con un cobro de $100.000 por cada bebida, sumando un total de $470.000 por cuatro tragos. Esta diferencia es la base de su denuncia, según lo relatado en sus redes sociales.

¿Cómo pueden los turistas evitar cobros inesperados en las playas de Cartagena?

Siguiendo la advertencia que emitió Mario Trujillo, es fundamental que los visitantes revisen cuidadosamente la carta de precios antes de ordenar y exijan confirmación del valor exacto antes de autorizar cualquier pago. El creador de contenido hizo énfasis en la importancia de verificar todos los detalles para evitar sorpresas en la cuenta, de acuerdo con su testimonio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).