Las centrales obreras y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) anunciaron una nueva jornada de movilización nacional en rechazo a las políticas del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La convocatoria surgió después del Encuentro Nacional por la Defensa de la Vida, la Dignidad, la Democracia, la Paz, la Soberanía y las Reformas Sociales, llevado a cabo en Bogotá el 11 y 12 de septiembre.

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El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, informó que la primera jornada está programada para el miércoles 14 de octubre y contará con la participación de organizaciones sindicales, sociales y de Fecode. Aunque la convocatoria ya fue anunciada, todavía no se han definido públicamente los puntos de concentración ni los recorridos de las marchas.

(Vea también: De la Espriella les pondrá freno a ataques contra la Policía en universidades públicas; así actuará)

La movilización también será una antesala de un paro nacional previsto para los primeros días de noviembre, de acuerdo con lo anunciado por las organizaciones participantes. La convocatoria hace parte de una agenda de oposición a las políticas del actual Gobierno y busca reunir distintos sectores sociales y sindicales en las principales ciudades del país.

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Uno de los temas que generó preocupación entre sectores educativos fue el anuncio de De la Espriella sobre un nuevo protocolo para establecer cómo deberán actuar las autoridades ante situaciones de violencia dentro de las universidades públicas. El presidente aseguró que la protesta pacífica será respetada, pero planteó que la Policía pueda intervenir cuando existan hechos de violencia, vandalismo, flagrancia o alteraciones extraordinarias del orden público.

Desde el Gobierno se ha planteado que la medida busca diferenciar el ejercicio legítimo de la protesta de hechos considerados violentos o delictivos. El anuncio ha generado reacciones de distintos sectores que defienden la autonomía universitaria, mientras la administración sostiene que esta no puede impedir la actuación de las autoridades frente a delitos o situaciones que comprometan la seguridad.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.