Por: Portal Bogotá

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La iniciativa “Acuerdo por una Ciudad Inteligente”, que se discute actualmente en la plenaria del Concejo de Bogotá, representa un paso significativo en el propósito de modernizar la ciudad y hacerla más competitiva, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá (SDH). Este proyecto, resaltado por la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, no solo se orienta a una gestión administrativa puntual, sino que busca sentar las bases fiscales y sociales que aseguren el crecimiento sostenible de Bogotá en el mediano y largo plazo.

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Uno de los ejes de esta propuesta es la justicia tributaria: se estipula que cada ciudadano aporte de acuerdo con sus capacidades, contemplando deducciones, reducciones y estímulos para diferentes sectores. El texto sostiene que, conforme a los cálculos de la SDH, se espera incrementar en cerca de 1,08 billones de pesos anuales los recursos disponibles para inversión pública. Además, la proyección del plan apunta a atraer 78,3 billones en nueva inversión privada y la creación de 215.000 empleos en la próxima década.

Entre los beneficios directos, el proyecto ofrece alivios para quienes adeudan impuestos o tienen obligaciones con el Distrito Capital. Por ejemplo, cerca de 1,19 millones de contribuyentes accederían a un descuento del 60 % en intereses y sanciones de impuestos, siempre que paguen el valor de la deuda principal y el 40 % restante antes del 21 de diciembre de 2026. Igualmente, otros 845.000 ciudadanos obtendrían reducción en intereses por deudas diversas. El plan también elimina algunos tributos, como el de Publicidad Exterior Visual y el Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos.

En materia económica, el acuerdo plantea beneficios para la formalización de microempresas durante diez años, apoyos para madres comunitarias y estímulos para proyectos de vivienda segura y sostenible. El Impuesto de Industria y Comercio (ICA) adoptaría una senda más equilibrada: sectores con alta capacidad económica verán incrementos progresivos, mientras algunos rubros, como restaurantes o edición de libros, experimentarían rebajas sustanciales. Respecto al sector financiero, la tarifa del ICA disminuiría gradualmente de acuerdo con la SDH, y solo se calculará sobre una “base especial”, lo que permite deducir el impuesto pagado del gravamen de renta.

El proyecto incluye, además, la modernización progresiva del alumbrado público de la ciudad. Para financiar esta transformación, la contribución se concentrará en predios residenciales de estratos 4, 5 y 6, excluyendo los de menores ingresos salvo excepciones puntuales por valor catastral elevado.

Finalmente, la iniciativa introduce una reducción de hasta el 70 % en sanciones tributarias para quienes reconozcan errores y corrijan voluntariamente su situación ante la SDH, e incorpora procesos de comunicación más claros y modernos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué beneficios ofrece el Acuerdo por una Ciudad Inteligente para los contribuyentes en Bogotá?

El proyecto entrega opciones de descuento de hasta el 60 % en intereses y sanciones para quienes tienen deudas tributarias, condona intereses en otras obligaciones y ofrece facilidades específicas a pequeños contribuyentes y sectores económicos estratégicos. Además, elimina algunos impuestos y reduce las sanciones cuando los ciudadanos corrigen voluntariamente errores en sus declaraciones ante la Secretaría Distrital de Hacienda.

¿Cómo impacta el nuevo esquema del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) en Bogotá?

Las 275 actividades económicas seleccionadas experimentan bajas en la tarifa, como sucede con la edición de libros o restaurantes, mientras otros sectores ven incrementos. El sector financiero paga según una base especial y puede descontar el impuesto del gravamen de renta. El objetivo de este nuevo esquema es que quienes tengan mayor capacidad económica contribuyan más, proporcionando así un esquema más equilibrado y justo para la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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