Por: VALORA ANALITIK

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El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, anunció una nueva iniciativa con la que busca hacer crecer el Producto Interno Bruto (PIB) del país al 6 %. Por medio de su cuenta en X, Restrepo informó que se trata de la Misión Crecer, una hoja de ruta en articulación con los ministerios de Interior, Transporte, Vivienda, Agricultura, Hacienda, Energía, Ambiente, TIC y Comercio.

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Y que también incluye la participación y el apoyo del sector privado, quienes ya se han vinculado a otras estrategias del Gobierno, y actores del sector productivo y la ciudadanía.

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“La austeridad en el gasto público es un compromiso que tenemos como país, pero no es suficiente. Con sentido de urgencia, aquí tenemos el compromiso con el crecimiento de la economía colombiana, con el desarrollo y aprovechamiento de todas las capacidades que tiene nuestro país”, expresó el vicepresidente en un video.

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A su vez, dejó claro que uno de los propósitos centrales de Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, es el crecimiento de la economía colombiana.

Por lo anterior, las carteras mencionadas asumen el compromiso de iniciar por instrucciones del presidente una serie de trabajos que tienen como propósitos la generación de incentivos y de mecanismo de estabilidad jurídica para el desarrollo de la inversión en Colombia, para eso, puntualmente, la construcción de un banco de proyectos de “alto valor agregado”.

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También, el diseño de mecanismos para simplificar ciertas normas o tramites que, según él, frenan el capital de la Nación. Por último, Restrepo mencionó el aumento en la productividad de la mano de obra como condición necesaria para el crecimiento de la economía.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.