Por: El Espectador

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El vicepresidente José Manuel Restrepo convocó este martes a los principales ministros del gabinete para reforzar el desarrollo económico del país, conforme al plan denominado "Misión Crecer". Según lo informado por la Vicepresidencia, hasta esa sede asistieron Rodrigo Lara, ministro del Interior; Fabio Arjona, de Ambiente; Indalecio Dangond, de Agricultura; Miguel Gómez, encargado de Hacienda, y Jaime Andrés Beltrán, de Vivienda. La mañana estuvo dedicada a trazar directrices que serán sometidas al presidente Abelardo de la Espriella, con el propósito de definir la hoja de ruta económica en este periodo de gobierno. De acuerdo con Restrepo, fueron seleccionadas las carteras que concentran mayor potencial para contribuir al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y para convertir la economía en un vehículo eficiente para generar oportunidades para los colombianos.

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Restrepo fue enfático al presentar el objetivo central: llevar el aumento del PIB al 6 %, producto de la colaboración entre gobierno, sector privado, academia, ciudadanía y actores internacionales. Durante su intervención, destacó la necesidad de atraer inversión, incrementar la productividad y facilitar nuevas oportunidades de empleo y prosperidad. El vicepresidente detalló cuáles serán sus tareas principales, estipuladas en el decreto 1373 de 2026, enfocadas en la coordinación de políticas para el crecimiento económico y la formación de talentos en inteligencia artificial, de modo que el Estado se modernice y agilice procesos clave para la competitividad. Esta coordinación incluye la preparación de Colombia para participar en espacios internacionales, como la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde se buscará atraer la atención de organizaciones multilaterales e inversionistas.

Por su parte, el ministro Rodrigo Lara remarcó ante la prensa que la directriz del presidente De la Espriella es mantener la austeridad y recortar gastos para asegurar la sostenibilidad presupuestal. A pesar de ello, se pretende diversificar las fuentes de crecimiento económico mediante incentivos para inversión nacional y extranjera, simplificación de trámites y formalización empresarial. Además, Lara insistió en que si bien algunas gestiones, como la consulta previa, son indispensables, no deben convertirse en obstáculos al desarrollo de proyectos estratégicos.

Finalmente, la propuesta que será presentada incluye cuatro principios: estabilidad jurídica e incentivos para atraer inversión; reducción de trámites mediante un Estado simplificado; transformación del ahorro en inversión y formalización de la economía para potenciar su impacto. Así, de acuerdo con lo declarado por los funcionarios, se plantea un ecosistema que fomente el crecimiento económico sostenible.

¿En qué consiste la “Misión Crecer” impulsada por el Gobierno De la Espriella?

La "Misión Crecer" es una estrategia lanzada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y coordinada por el vicepresidente Restrepo, que busca llevar el crecimiento del PIB colombiano al 6 %. Esta misión reúne a ministros clave para articular políticas que incentiven la inversión, aumenten la productividad y creen nuevas oportunidades económicas, enfocándose en simplificación estatal, formación en inteligencia artificial y formalización económica.

¿Cuáles son los cuatro principios principales de la propuesta económica del Gobierno?

De acuerdo con la información presentada por los ministros reunidos, los cuatro ejes principales son: estabilidad jurídica e incentivos para atraer inversión local y extranjera; simplificación de trámites y del Estado; conversión del ahorro en inversión efectiva; y énfasis en la formalización de la economía, buscando aumentar la sostenibilidad y competitividad nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.