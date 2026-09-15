La discusión sobre el salario mínimo de 2027 comienza con una postura más moderada del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, cuestionó el aumento del 23 % aplicado para 2026 y aseguró que incrementos muy superiores a la inflación pueden generar presiones sobre los precios, el empleo, la competitividad y el crecimiento económico.

El exministro Mauricio Cárdenas estimó que, si no intervienen factores políticos, el aumento de 2027 podría estar cerca del 8 %.

Con ese ajuste, el salario básico pasaría de $1.750.905 a unos $1.890.977, mientras que el auxilio de transporte subiría aproximadamente a $269.023. Así, el ingreso mensual total de un trabajador que recibe el mínimo llegaría a cerca de $2,16 millones.

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César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, también planteó un posible aumento cercano al 8 %, tomando como referencia una inflación de alrededor del 7 % y un punto adicional de productividad.

La inflación anual a agosto se ubicó en 6,24 %. La mesa de negociación del salario mínimo comenzará en diciembre y deberá considerar inflación, productividad y empleo.

El Gobierno busca evitar un incremento elevado que termine trasladándose a los precios y afectando el poder adquisitivo que pretende proteger.

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