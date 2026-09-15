La discusión sobre el salario mínimo de 2027 comienza con una postura más moderada del Gobierno de Abelardo de la Espriella.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, cuestionó el aumento del 23 % aplicado para 2026 y aseguró que incrementos muy superiores a la inflación pueden generar presiones sobre los precios, el empleo, la competitividad y el crecimiento económico.
El exministro Mauricio Cárdenas estimó que, si no intervienen factores políticos, el aumento de 2027 podría estar cerca del 8 %.
Con ese ajuste, el salario básico pasaría de $1.750.905 a unos $1.890.977, mientras que el auxilio de transporte subiría aproximadamente a $269.023. Así, el ingreso mensual total de un trabajador que recibe el mínimo llegaría a cerca de $2,16 millones.
César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, también planteó un posible aumento cercano al 8 %, tomando como referencia una inflación de alrededor del 7 % y un punto adicional de productividad.
La inflación anual a agosto se ubicó en 6,24 %. La mesa de negociación del salario mínimo comenzará en diciembre y deberá considerar inflación, productividad y empleo.
El Gobierno busca evitar un incremento elevado que termine trasladándose a los precios y afectando el poder adquisitivo que pretende proteger.
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