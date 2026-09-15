Por: VALORA ANALITIK

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Se trata de Revolut, que acaba de recibir la licencia de funcionamiento que le permite operar como banco en el país, después de cerca de dos años de preparación de su operación local.

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La autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia es el último paso regulatorio antes de iniciar actividades, por lo que ahora el neobanco alista su salida al mercado, que podría darse al finalizar este año o a comienzo de 2027, según reveló a Valora Analitik Diego Caicedo, su CEO en Colombia.

Su objetivo será posicionarse como un banco de uso cotidiano para los colombianos, una apuesta que se ve reflejada en sus proyecciones de crecimiento en el país.

(Vea también: ¿Qué es Revolut y por qué tiene esperando a mucha gente en Colombia (por plata)?)

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La llegada al mercado colombiano estará acompañada por una inversión que alcanzaría $400.000 millones, que serán destinados gradualmente, para fortalecer la infraestructura bancaria digital, ampliar la tecnología financiera y desarrollar la operación local.

Uno de los objetivos centrales de Revolut será aumentar la llamada principalidad, es decir, que los usuarios utilicen la plataforma como su banco principal para atender sus diferentes necesidades financieras.

Revolut apunta a ser el tercer banco en cinco años

La compañía tiene como meta convertirse en el tercer banco de Colombia en un horizonte de cinco años, de acuerdo con Caicedo. Para alcanzar ese objetivo, no estableció una cifra específica de clientes o depósitos como indicador principal, sino que medirá el avance por el nivel de principalidad que consiga entre sus usuarios.

La estrategia responde a la intención de ampliar el uso de Revolut más allá de sus servicios internacionales. El futuro banco busca que sus clientes puedan concentrar en la plataforma diferentes necesidades financieras, desde pagos y ahorro hasta crédito y manejo de recursos en moneda extranjera.

El interés previo por la llegada al país ya se refleja en la lista de espera, que reúne cerca de 200.000 colombianos, quienes serán los primeros en acceder al portafolio de Revolut.

Para el futuro banco, Colombia también hace parte de una estrategia internacional de operar bajo licencias bancarias completas en mercados considerados relevantes.

La compañía considera que contar con licencia bancaria le permite asumir una apuesta de largo plazo y construir relaciones más amplias con el sistema financiero y los mercados de capitales. Adicionalmente, el seguro de depósitos de Fogafín garantiza la protección para los usuarios bajo el marco regulatorio local.

Crédito, tarjetas y cuentas en diferentes monedas

Según reveló Caicedo, la oferta inicial tendrá como punto de partida los productos de crédito, con las tarjetas de crédito como uno de los primeros servicios que estarán disponibles.

Revolut también prepara diferentes planes para sus clientes, con beneficios asociados a cada modalidad. Entre ellos estarán sistemas de recompensas mediante puntos o millas tanto en tarjetas débito como crédito, con opciones de redención que incluyen un catálogo de aerolíneas y bonos de Amazon.

La plataforma permitirá además manejar cuentas en pesos colombianos y en monedas extranjeras, entre ellas dólares y euros. Para estos servicios, la compañía trabaja paralelamente con su estructura de representación para ofrecer productos vinculados con operaciones internacionales.

Otro de los productos previstos estará dirigido a niños desde los seis años, con un enfoque de educación financiera y ahorro.

A esto se sumará una propuesta orientada a profesionales independientes, pequeños comercios y establecimientos minoristas, integrada con servicios de adquirencia.

Cajeros y corresponsales para ampliar cobertura

Aunque la licencia bancaria no implica que Revolut deba desarrollar una red tradicional de oficinas, la compañía sí planea tener presencia física en Colombia.

Uno de los componentes será una red de cajeros automáticos de Revolut, incluidos equipos con funcionalidades adicionales para depósitos, retiros y consultas.

La estrategia también contempla una red de corresponsales bancarios. Revolut trabaja con un socio que revelará próximamente y apunta a tener cobertura en alrededor del 95 % de los municipios del país.

La decisión responde a la importancia que todavía tiene el efectivo en Colombia y busca complementar el modelo digital con canales físicos para operaciones que los clientes puedan requerir.

CDT llegarán posteriormente

Diego Caicedo, CEO de Revolut Colombia, explicó a Valora que la compañía contempla incorporar este tipo de producto posteriormente, pero que su estrategia inicial de ahorro estará enfocada en alternativas que permitan generar rendimientos manteniendo mayor liquidez para los usuarios.

Por esa razón, el CDT hace parte de una etapa posterior de desarrollo y no del portafolio con el que Revolut espera comenzar operaciones en Colombia.

En relación con la fecha de entrada en funcionamiento, Caicedo indicó que tras la aprobación de la licencia de funcionamiento, continúan con el cumplimiento de trámites internos.

Entre ellos están procesos que dependen de terceros, como la apertura de la cuenta correspondiente ante el Banco de la República, la vinculación a esquemas de pagos y la habilitación de algunos servicios necesarios para la operación.

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