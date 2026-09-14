¿Se imagina recibir cada mes el equivalente a dos salarios mínimos solamente por tener su dinero invertido? El cálculo es posible, pero la cifra que tendría que poner en un CDT es bastante alta. En 2026 se necesitarían entre $ 339 millones y $ 547 millones, dependiendo de la tasa de interés.

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Para entenderlo fácil: dos salarios mínimos de 2026, sin contar el auxilio de transporte, suman $ 3.501.810 mensuales. Si se multiplica esa cantidad por 12 meses, la meta anual supera los $ 42 millones en intereses netos.

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Pero hay un detalle importante. Los rendimientos financieros de un CDT tienen una retención en la fuente del 4 %. Eso significa que el inversionista recibe el 96 % de los intereses, por lo que necesita obtener un rendimiento bruto mayor para alcanzar los $ 42 millones netos.

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Con una tasa del 12,9 % efectivo anual, una de las más altas del rango, el capital necesario se ubica cerca de $ 339 millones. En este escenario, la rentabilidad anual permitiría alcanzar el equivalente a dos salarios mínimos mensuales después de descontar la retención.

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La historia cambia bastante con una tasa del 8 %. Allí el capital requerido sube hasta unos $ 547 millones. La diferencia frente al escenario de 12,9 % supera los $ 200 millones, una brecha enorme para quien busca vivir de sus inversiones.

Cabe mencionar que un CDT mantiene el dinero bajo las condiciones pactadas durante un plazo determinado. Además, la tasa puede cambiar según el banco, el monto y el tiempo elegido. Por eso, comparar opciones antes de invertir puede marcar una diferencia de cientos de millones.

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