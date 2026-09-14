El 4×1.000, uno de los cobros que más sienten los colombianos al mover su dinero, podría empezar a desaparecer de manera gradual. De acuerdo con el Gobierno, vendría una nueva estrategia fiscal que también contempla desmontar el impuesto al patrimonio y reducir el tamaño del gasto estatal.

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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, anunció que estas medidas estarían incluidas en la llamada Ley de Rescate, cuya presentación está prevista para octubre. La prioridad, según explicó el funcionario, será reducir el gasto antes de acudir a nuevos impuestos.

4×1.000 e impuesto al patrimonio: qué cambiaría con Ley de Rescate

El ministro señaló que el 4×1.000 será objeto de una reducción progresiva, aunque advirtió que el cambio no puede hacerse de manera inmediata. El gravamen, que nació como una medida temporal, todavía representa una fuente importante de recursos para las finanzas nacionales.

Otro cambio que llamó la atención tiene que ver con el impuesto al patrimonio. Gómez Martínez confirmó que el Gobierno busca desmontarlo junto con la sobretasa aplicada a las grandes fortunas. Al ser consultado sobre si estos cobros desaparecerían, respondió: “Claro que no va” y luego insistió: “Lo vamos a desmontar, claro”.

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El jefe de la cartera de Hacienda defendió la medida con el argumento de que los impuestos sobre el patrimonio pueden incentivar la salida de capitales y personas del país. Su apuesta es recuperar inversión y darle un papel más importante al sector privado.

En materia de gasto, señaló que el presupuesto de 2026 contempla más de $21 billones en medidas de austeridad, principalmente mediante ajustes en compras de bienes y servicios. El Gobierno también pretende revisar transferencias y la estructura de varias entidades estatales.

Finalmente, el Gobierno busca estabilizar la deuda pública. Para 2027, el país necesitaría cerca de $150 billones en financiación local y otros $88 billones mediante crédito externo. Por eso, el Ejecutivo plantea recuperar progresivamente la regla fiscal y evitar que el endeudamiento continúe aumentando.

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