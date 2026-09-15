Por: El Espectador

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Azriel Bibliowicz abrió la lección inaugural de la Maestría en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de Colombia, agradeciendo la invitación de Carlos Satizabal, actual director del programa, y recordando que este espacio académico cumple 20 años desde su fundación. Como gestor, fundador y director durante la primera década, Bibliowicz rememoró los orígenes y los propósitos que llevaron a que la maestría fuese la primera en América Latina en su especialidad.

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El objetivo de esta maestría, según Bibliowicz, ha sido acompañar a escritores en formación —novelistas, cuentistas, guionistas, dramaturgos y poetas— en el desarrollo de sus primeras obras. La experiencia en talleres breves llevó al autor a proponer una formación más profunda y prolongada, donde se apoyara el proceso de una primera obra completa, más allá del simple ejercicio literario. Así, se buscó ofrecer un acompañamiento a lo largo de dos años, guiando a los estudiantes hasta la culminación de su ‘ópera prima’, término que alude a la primera gran obra de un autor.

El planteamiento inicial también implicó romper con el mito de que el talento artístico es solo innato. Bibliowicz es un convencido de que la creatividad se cultiva a partir de lecturas esenciales y trabajo disciplinado. El programa fue diseñado como un posgrado abierto a todas las profesiones, poniendo el foco en el ejercicio constante del oficio y el aprendizaje de los clásicos literarios. El conocimiento de referentes como Shakespeare, Cervantes, Joyce, Kafka y Beckett es, según sus palabras, fundamental para recoger el legado de la tradición literaria mundial.

Bibliowicz resalta el papel de la maestría como espacio para enfrentar las preguntas esenciales de la creación: cómo asumir la escritura como arte, cómo hallar la propia voz y cómo responder a las exigencias de la disciplina. Emplea además la cita de Cervantes que invita a formarse imitando a los maestros y cita a Walt Whitman, cuyo ejemplo inspira la necesidad de creer en el poder transformador de la palabra. El desarrollo de una obra, insiste, demanda entrega constante, devoción y capacidad para observar el mundo con una mirada renovada.

Durante su exposición, el autor destacó el papel de los profesores de la maestría como “parteros”, evocando la mayéutica socrática, es decir, el arte de ayudar a los estudiantes a descubrir y dar a luz ideas propias, en vez de transmitir un conocimiento rígido. El proceso de formación literaria exige compromiso, reflexión y la disposición para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida artística.

Al cierre, Bibliowicz enumeró ejemplos notables de óperas primas en diferentes géneros y subrayó que ninguna obra surge sin disciplina y búsqueda constante de la palabra precisa, como le enseñó Flaubert. Para conmemorar los 20 años del programa, anunció que materiales valiosos de sus clases y talleres estarán disponibles al público, celebrando así la trayectoria y el impacto de la Maestría en Escrituras Creativas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante la ópera prima en la formación de un escritor según Azriel Bibliowicz?

Según Bibliowicz, la ópera prima es fundamental porque representa el compromiso del autor con su oficio. Terminar un primer libro convierte al estudiante en un verdadero escritor y permite esbozar las inquietudes y temas que desarrollará en su carrera futura. Además, la creación de esta obra se acompaña de disciplina, acompañamiento y reflexión, pilares clave en el desarrollo artístico.

¿Qué significa el término “mayéutica” y por qué es relevante para la enseñanza en la escritura creativa?

El término “mayéutica” proviene del griego ‘maieutike’, que se refiere al arte de ayudar a dar a luz. En el contexto de la Maestría en Escrituras Creativas, es relevante porque describe el rol de los profesores, quienes no sólo imparten conocimiento sino que ayudan a los estudiantes a descubrir sus propias ideas y talentos, permitiendo que desarrollen su propia voz literaria.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.