Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una nueva alarma se encendió en Ibagué tras el cierre temporal de una estética que ofrecía procedimientos invasivos sin cumplir con los requisitos básicos de seguridad y legalidad. De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Salud, la clausura fue consecuencia directa de una inspección en la que se hallaron evidencias preocupantes relacionadas con la realización de tratamientos invasivos, como el uso de una centrifugadora de sangre, equipos para carboxiterapia (término que hace referencia a la inyección controlada de dióxido de carbono en tejidos corporales), además de otros insumos como sueros, jeringas y diferentes productos inyectables.

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Lo más grave, según la entidad oficial, es que quienes llevaban a cabo estos procedimientos carecían de la formación profesional y los permisos necesarios, lo que representa un peligro significativo para la salud de los usuarios. Además de esto, durante la visita de inspección se detectó un manejo inadecuado de los residuos producidos en el proceso, una falta que no solo pone en riesgo la integridad de quienes reciben los procedimientos, sino también la de los trabajadores del establecimiento.

Como medida inmediata, se ordenó el decomiso de todos los equipos e insumos empleados en los procedimientos y el establecimiento fue sancionado con cierre temporal. Las autoridades indicaron que la estética no podrá abrir de nuevo sus puertas ni ofrecer sus servicios al público hasta no corregir de fondo todas las irregularidades y demostrar que cumple con las condiciones exigidas por las normas sanitarias.

Este caso no es aislado y vuelve a centrar la atención sobre las llamadas ‘estéticas de garaje’: lugares donde se practican intervenciones estéticas, incluyendo inyecciones y otros tratamientos sobre el cuerpo, sin las garantías mínimas para la seguridad del paciente. Estas situaciones reflejan la importancia de verificar que tanto los establecimientos como el personal encargado cuenten con la idoneidad y los soportes legales pertinentes, según recalca la Secretaría de Salud en sus reportes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué riesgos existen al acudir a 'estéticas de garaje' en Ibagué?

Los principales riesgos al asistir a establecimientos conocidos como ‘estéticas de garaje’ son la exposición a procedimientos invasivos realizados por personal sin formación profesional, el uso de equipos no certificados y el manejo inadecuado de residuos. Todo esto puede provocar infecciones, complicaciones médicas graves y poner en peligro la integridad de los pacientes, según advierte la Secretaría de Salud que atendió el caso en Ibagué.

¿Por qué se realizó el cierre temporal de la estética en Ibagué?

El cierre temporal se ejecutó porque la Secretaría de Salud encontró durante su inspección que los procedimientos invasivos eran hechos por personal no idóneo, y se presentaba un manejo inadecuado de residuos, elementos agravantes para la seguridad de clientes y trabajadores. Hasta que no se demuestre la corrección de estas irregularidades, el establecimiento no podrá reabrir ni ofrecer servicios al público.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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