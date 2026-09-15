Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Bajo el lema “Conecta, crea, conquista”, FESTTECH 2026 se prepara para una edición que promete reunir a los principales actores del sector tecnológico en el Tolima. El evento se realizará en espacios destacados como el Centro de Convenciones de la Gobernación del Tolima, la Universidad Cooperativa de Colombia y el Centro de Eventos de la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, en El Espinal. Según la agenda publicada, la feria tecnológica se desarrollará en dos sedes: en Ibagué del 17 al 19 de septiembre, y en El Espinal el 23 de septiembre.

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La programación incluirá más de 70 actividades y la participación de 38 ponentes nacionales e internacionales. Los organizadores han dispuesto que todas las actividades sean de entrada libre, aunque quienes deseen asistir deben inscribirse previamente mediante el sitio web oficial, festech.co/registro.

FESTTECH es una iniciativa del sector privado, desarrollada por empresas TECH y del sector TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), en alianza con entidades públicas como la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Ibagué, la Cámara de Comercio y la Alianza TIC, entre otras. En sus dos primeras ediciones, el festival reunió a 5.152 asistentes y a 58 empresas expositoras. Además, de acuerdo con lo reportado por los organizadores, se proyectaron más de COP $4.135 millones en oportunidades de negocio, lo que fortaleció la dinámica empresarial y económica del sector TIC en la región.

Óscar Briñez, presidente ejecutivo de la Alianza TIC, subrayó el alcance nacional e internacional de los invitados y la diversidad de la agenda, destacando actividades como muestras de robótica, un museo tecnológico y la rueda de negocios NegociaTech. Su expectativa es superar las cifras anteriores en oportunidades de negocio y duplicar el monto, llegando a COP $7.000 millones este año. Briñez remarcó que el componente académico abarcará ciencia, tecnología e innovación, explicados en términos sencillos, facilitando el acceso a diferentes sectores.

Carlos Hernando Enciso Pérez, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, enfatizó el propósito doble de la Cámara al vincularse: por un lado, potenciar los negocios enfocados en tecnología, liderando NegociaTech con la participación de más de 50 empresas, y por otro, fortalecer la agenda con invitados internacionales, entre ellos representantes del Córdoba Clúster de Argentina y del Clúster de Negocios Digitales de Medellín.

Por su parte, Vilma Rivera, secretaria TIC de la Alcaldía de Ibagué, y Dora Montaña, secretaria departamental de Planeación, Prosperidad y TIC, coincidieron en que el evento representa una plataforma fundamental para la alfabetización digital y la promoción de la ciencia, tecnología e innovación a nivel regional y nacional. Finalmente, los organizadores invitaron a los ciudadanos de Ibagué y El Espinal a conocer la programación y participar activamente en talleres y exposiciones.

La agenda completa y el enlace de inscripción están disponibles en festech.co.

¿Cuáles son las fechas y sedes principales de FESTTECH 2026?

FESTTECH 2026 se realizará en la ciudad de Ibagué entre el 17 y el 19 de septiembre, y en El Espinal el 23 de septiembre. Las actividades se distribuirán en lugares emblemáticos de ambas ciudades, como el Centro de Convenciones de la Gobernación del Tolima y la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima.

¿Qué oportunidades de negocio ofrece FESTTECH para las empresas del sector tecnológico?

El festival espera superar los COP $4.135 millones en oportunidades de negocio logrados en ediciones anteriores, con la meta de alcanzar COP $7.000 millones en 2026. Esto se logrará gracias a espacios como NegociaTech, una rueda de negocios donde participan más de 50 empresas nacionales e internacionales, facilitando alianzas, contratos y nuevas oportunidades comerciales dentro del sector TIC.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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