Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella centró su agenda del 15 de septiembre en el departamento del Chocó y en Buenaventura, Valle del Cauca, con el objetivo de supervisar directamente los avances en la atención a los damnificados por el reciente sismo. Según información de El Espectador, en Chocó el mandatario verificó el cumplimiento de las labores de ayuda y reconstrucción, mientras que en Buenaventura encabezó la entrega de la primera vivienda nueva a una familia afectada, además de anunciar el inicio de los subsidios de arrendamiento para quienes perdieron su hogar.

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Durante su intervención, De la Espriella fue enfático en que "los recursos tienen que llegar a las familias" y aseguró que la reconstrucción debe sentirse en cada territorio afectado. Informó que comenzaron los pagos del apoyo económico temporal en Buenaventura, con una inversión superior a los 4.062 millones de pesos colombianos (COP), beneficiando a cerca de 3.867 hogares afectados por el terremoto. Añadió que la ayuda se extenderá al resto del departamento de Roldanillo, donde se destinarán más de COP 772 millones para beneficiar a más familias.

Los beneficiarios de este apoyo, según explicó De la Espriella, fueron seleccionados mediante el Registro Único de Damnificados, elaborado por las entidades territoriales y verificado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). El proceso de entrega de pagos se realiza a través de los puntos de Supergiros presentando la cédula, con la meta de evitar demoras en la distribución de la ayuda.

En cuanto a las acciones tangibles, destacó la entrega de la primera vivienda en Buenaventura, recibiendo un reconocimiento especial Tatiana Quiñones, la primera beneficiaria. De la Espriella resaltó el esfuerzo de empresarios y fundaciones, como la Fundación Argos, que donó 235 viviendas para el Valle del Cauca, en municipios como Argelia, El Águila y El Cairo, y del empresario Jorge Domínguez, quien destinó COP 60.000 millones en maquinaria para recuperar vías. El gobierno departamental, encabezado por Dilian Francisca Toro, asume el 70 % de los gastos asociados a estas viviendas.

Finalmente, anunció la colaboración con la empresa Eternit para entregar 30 casas adicionales y manifestó su llamado a la solidaridad de otros sectores. Además, ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (IMPEC) el traslado de 120 reclusos considerados responsables de afectar la seguridad en la región.

¿Qué entidades verifican la entrega de subsidios y viviendas a los damnificados por el terremoto?

Los hogares beneficiarios de los subsidios y viviendas fueron inscritos en el Registro Único de Damnificados por las gobernaciones y alcaldías. Posteriormente, la verificación fue realizada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), de acuerdo con lo señalado por el presidente De la Espriella en declaraciones citadas por El Espectador.

¿Cuáles son las ayudas entregadas a las familias damnificadas en Buenaventura y otros municipios?

Las ayudas principales comprenden la entrega de viviendas nuevas y subsidios de arrendamiento temporal. En Buenaventura se realizó la entrega de la primera casa, el comienzo del pago de subsidios para cerca de 3.867 hogares y se anunciaron futuras entregas en otros municipios como Roldanillo. Además, fundaciones y empresarios han donado viviendas y maquinaria para la recuperación de la infraestructura regional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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