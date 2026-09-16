Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El pronóstico del clima es un pilar fundamental de la ciencia moderna, permitiendo que la humanidad anticipe los cambios atmosféricos y planifique su vida cotidiana con mayores garantías. Contrario a lo que muchos piensan, la predicción meteorológica no se basa en simples suposiciones, sino en un proceso técnico y matemático que descifra los patrones complejos de la atmósfera terrestre. Según información de 90minutos.co, la base de este proceso son millones de observaciones que se recogen simultáneamente en todo el planeta sobre variables como la temperatura, la presión atmosférica, la humedad y el viento.

Sigue a PULZO en Discover

Esta amplia recolección de datos se realiza por medio de una red global: estaciones meteorológicas en tierra, boyas oceánicas distribuidas en los mares, aviones comerciales en vuelo y globos sonda que alcanzan la estratosfera contribuyen de manera decisiva. Además, los satélites meteorológicos en órbita ofrecen imágenes constantes de las formaciones nubosas, mientras que los radares situados en tierra registran con gran precisión la evolución de las lluvias. De acuerdo con la fuente mencionada, esta información es clave para comprender cómo se desarrolla el clima en cada región.

Una vez que los datos han sido recogidos, son enviados a centros internacionales dotados de supercomputadoras de alto rendimiento. Con ayuda de estos sistemas, la información recogida se procesa utilizando modelos numéricos avanzados: se trata de complejos programas que incorporan las leyes físicas y de la termodinámica, capaces de simular el movimiento futuro de las masas de aire. Así, la atmósfera se subdivide en una trama tridimensional para calcular, casi en tiempo real, los cambios que pueden ocurrir minuto a minuto.

Para este miércoles, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) informó que Cali presentará un cielo parcialmente nublado y clima seco durante el día. Se prevé la posibilidad de lluvias ligeras a moderadas en la noche, especialmente en los sectores de los Farallones y áreas cercanas al occidente de la ciudad. Según especificó la CVC, un sistema de baja presión ubicado en el nororiente del país está influyendo en las condiciones locales, con una probabilidad moderada de precipitación, aunque esta tenderá a disminuir mañana.

¿Cómo usan los modelos numéricos para predecir el clima en Cali?

Los modelos numéricos son programas informáticos que, después de recibir datos obtenidos de estaciones, satélites y boyas, simulan cómo evolucionará la atmósfera dividiéndola en una malla tridimensional. Esta técnica permite a instituciones como la CVC anticipar de forma precisa el tipo y la intensidad de los fenómenos meteorológicos para regiones específicas, como Cali.

¿Qué es un sistema de baja presión en términos climáticos?

Un sistema de baja presión describe una zona donde la presión atmosférica es menor que en áreas circundantes. Esta diferencia facilita el ascenso del aire, propiciando la formación de nubes y aumentando la posibilidad de lluvias y otras precipitaciones, tal como explicó la CVC respecto al clima de Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.