Por: Noticiero 90 minutos

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Cali se alista para recibir una nueva edición del Festival Mundial de Salsa 2026, uno de los eventos más emblemáticos de su agenda cultural, que reúne a bailarines, músicos, escuelas, melómanos y diversos protagonistas de la salsa. No obstante, este año la organización del festival ha decidido modificar su tradicional formato: por primera vez no se llevará a cabo un concurso, decisión que marca un giro significativo en la historia del certamen.

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Este ajuste se da en un contexto especial para la ciudad tras el evento sísmico ocurrido el pasado 10 de agosto. Según información publicada por el Noticiero 90 Minutos, la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali abrió un proceso de diálogo con las escuelas de salsa inscritas para conocer su situación actual y su postura frente al concurso. De las 73 escuelas inscritas para participar este año, 61 manifestaron que preferían no realizar la competencia en las condiciones previstas. Es decir, el 83,6 % de las escuelas se mostró en desacuerdo con el formato inicial propuesto para el certamen.

A raíz de este resultado mayoritario, la administración distrital replanteó la dinámica del festival y decidió enfocar el evento en otras formas de participación. La participación de las escuelas de salsa se mantendrá, pero a través de escenarios que permitan mostrar sus procesos, compartir con el público y recibir reconocimiento por su trayectoria. Según Julián Arteaga, secretario de Cultura, “esta es una decisión que nace de escuchar al sector. Estamos atravesando una coyuntura excepcional como ciudad y entendemos que el festival debe ser sensible a esa realidad”.

Con el nuevo enfoque, el Festival Mundial de Salsa buscará impulsar la circulación artística, fomentar el encuentro entre distintos actores culturales y visibilizar el talento local. Bailadores, músicos, orquestas, DJ y gestores culturales seguirán siendo parte central del evento, que este año prioriza el apoyo a las escuelas y a la comunidad salsera por encima de la competencia directa.

La Secretaría de Cultura anunciará próximamente la programación y las fechas oficiales del festival, que llega a su edición número 21 apostando por el encuentro intergeneracional y el reconocimiento a quienes mantienen viva la salsa en Cali. El nuevo formato pretende fortalecer los vínculos culturales entre ciudadanía, artistas y escuelas en un momento desafiante para la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Festival Mundial de Salsa 2026 de Cali no hará concurso?

La modificación en el formato se tomó luego de un diálogo entre la Secretaría de Cultura y las escuelas de salsa inscritas, quienes, en su mayoría, manifestaron no estar de acuerdo con desarrollar la competencia bajo las condiciones iniciales. El contexto especial que vive la ciudad tras el evento sísmico del 10 de agosto influyó también en la decisión, buscando que el festival sea sensible a la realidad actual del sector.

¿Cómo participarán las escuelas de salsa en el Festival Mundial de Salsa 2026?

En esta edición, las escuelas no competirán, pero sí tendrán espacios para mostrar su trabajo, interactuar con el público y recibir reconocimiento. El formato se centra en fortalecer su visibilidad, permitir el encuentro con la ciudadanía y apoyar el desarrollo cultural de la salsa caleña a través de procesos de divulgación y circulación artística.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.