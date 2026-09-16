Por: Noticiero 90 minutos

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El más reciente libro de Ángel Becassino, presentado en conversación con Gerardo Quintero, director de 90 minutos, propone una mirada fresca sobre la forma en que las personas experimentan el mundo. Se trata de ‘No todo es olvido’, una obra construida a partir de conversaciones que Becassino ha sostenido a lo largo de su vida con diversas personalidades, según afirmaciones recogidas en el programa mencionado. Allí, el periodista, fotógrafo y estratega político revela cómo sus propios encuentros, lejos de caer en formalidades rígidas, buscan relatar el mundo desde perspectivas múltiples y auténticas.

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De acuerdo con lo relatado por el autor, el libro recopila charlas con figuras de la talla de Jorge Luis Borges, Roberto Gómez Bolaños, Alejandro Obregón, Ernesto Sábato y Juan Rulfo, entre otros. Estas entrevistas, en palabras de Becassino, se asemejan a charlas entre amigos que comparten un café. El propósito es capturar no solo las historias públicas, sino también aquellos pensamientos y experiencias íntimas que escapan a los discursos convencionales. El mosaico de voces presentado en la obra conduce al lector a reflexionar sobre nuevas maneras de habitar el mundo, apartándose de patrones tradicionales y abriendo espacio a la diversidad de vivencias.

El valor de este libro, en palabras de Becassino, reside en la oportunidad de nutrir el pensamiento propio y la sensibilidad frente a las múltiples realidades. El periodista enfatiza que todas las personas que forman parte de sus conversaciones lo impactaron de distintas maneras: "me impactaron antes de conocerlos, me impactaron en el conocimiento y me impactaron por algo que es lo más interesante que le puede ocurrir a uno en la vida". Para él, pasar de la observación lejana al diálogo cercano es uno de los encuentros más valiosos, y transmite al lector la sensación de estar participando directamente en estos intercambios.

Publicado el 27 de julio, ‘No todo es olvido’ invita al público a sumarse a conversaciones con "gente muy interesante”, según el propio autor, y a descubrir, a través del contacto con múltiples formas de pensar y sentir, ideas que puedan alimentar sus propias percepciones y cuestionamientos sobre la vida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata el libro ‘No todo es olvido’ de Ángel Becassino?

‘No todo es olvido’ recopila conversaciones con escritores, artistas y personalidades que, según el propio Ángel Becassino, le han impactado profundamente. El libro invita al lector a descubrir perspectivas de vida variadas, reflejando la profundidad y autenticidad de encuentros informales y cercanos.

¿Qué busca transmitir Ángel Becassino a través de las conversaciones en su nuevo libro?

Ángel Becassino busca que quienes lean ‘No todo es olvido’ se sientan partícipes de un diálogo honesto, amplio y diverso, en el que se nutran de nuevos pensamientos, sensibilidades y perspectivas, cuestionando las formas tradicionales de entender la vida.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.