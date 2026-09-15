Por: Noticiero 90 minutos

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Si usted sufrió daños en su vivienda a causa del último sismo y no le resulta posible seguir habitándola, tiene la posibilidad de solicitar de manera virtual la suspensión de los servicios públicos de la Empresa de Servicios Públicos de Cali (EMCALI). Este proceso ha sido habilitado con el objetivo de facilitar soluciones a quienes han visto comprometida la integridad de su inmueble tras el movimiento telúrico, de acuerdo con la información presentada por el noticiero 90 Minutos.

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En muchos casos, la afectación en una vivienda genera incertidumbre sobre cómo proceder respecto a los servicios públicos domiciliarios, especialmente ante eventos imprevistos como un sismo. Pensando en este tipo de situaciones, EMCALI implementó un trámite que puede gestionarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Una de las principales ventajas de este proceso, según el portal oficial de EMCALI, es que no es necesario desplazarse de su domicilio o hacer filas, lo que redunda en agilidad y comodidad para los usuarios afectados.

El proceso, detallado por 90 Minutos, consiste en varios pasos sencillos. Primero, debe ingresar a la página web oficial de EMCALI (www.emcali.com.co) y acceder a la sección habilitada para la solicitud de suspensión de servicios. Allí, al seleccionar la opción “Ver más”, podrá iniciar el trámite. Es indispensable contar con la información del predio afectado, como los datos del inmueble y el contrato de los servicios públicos y/o de telecomunicaciones suscritos con EMCALI.

Una vez en el formulario, el usuario debe seleccionar el servicio que quiere suspender (agua, energía o telecomunicaciones) e ingresar el número de contrato correspondiente. Posteriormente, es necesario completar todos los campos solicitados, revisando cuidadosamente que los datos sean correctos para evitar contratiempos. Según EMCALI, es posible que se le soliciten documentos que certifiquen la situación del inmueble, los cuales deben ser adjuntados digitalmente durante el trámite, siguiendo las indicaciones y formatos estipulados en la plataforma.

Es fundamental resaltar que la suspensión de los servicios públicos no implica la cancelación definitiva del contrato: significa únicamente que el suministro se detiene temporalmente. De acuerdo con lo informado, este procedimiento es completamente digital y no exige la desinstalación de los medidores ni genera cobros extras por reactivación. Si usted no recuerda su número de contrato, puede comunicarse mediante la línea 177 de EMCALI, el número 602 524 0177 o consultar en la plataforma web de la empresa, como recomienda la fuente mencionada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los pasos para solicitar la suspensión de servicios públicos de EMCALI tras un sismo?

Para realizar la suspensión de servicios públicos con EMCALI si su vivienda fue afectada por un sismo, debe acceder al portal www.emcali.com.co, buscar la opción destinada para la suspensión, hacer clic en “Ver más”, seleccionar el servicio a suspender, ingresar el número de contrato, diligenciar el formulario y adjuntar los documentos requeridos si es solicitado. La operación es completamente virtual y está diseñada para agilizar la gestión de los usuarios damnificados, de acuerdo con información oficial de EMCALI citada por 90 Minutos.

¿La suspensión de servicios de EMCALI implica cancelación definitiva del contrato?

No, suspender los servicios públicos de EMCALI a raíz de la afectación por sismo no equivale a cancelar de manera definitiva el contrato. Se trata de una interrupción temporal del suministro, sin necesidad de retirar equipos ni asumir costos adicionales para reactivar el servicio más adelante. Esta medida busca resguardar los derechos del usuario mientras la vivienda está en condiciones no habitables, según la orientación publicada en el portal de EMCALI y recogida por 90 Minutos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.