Por: Noticiero 90 minutos

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Para este miércoles, la restricción de movilidad en Cali aplica para los vehículos particulares cuyas placas finalizan en 3 y 4, según la rotación emitida por la Secretaría de Movilidad para el segundo semestre de 2026. La medida estará vigente desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Esta programación hace parte del calendario que inició el 1 de julio y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, como fue informado por la Secretaría de Movilidad local en sus canales oficiales.

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La restricción es conocida popularmente como “pico y placa” y busca controlar la circulación de automóviles, reduciendo la congestión y mejorando la movilidad en el municipio. De acuerdo con la rotación semanal establecida, los lunes no pueden circular los automóviles cuyas placas terminan en 9 y 0; los martes, en 1 y 2; los miércoles, en 3 y 4; los jueves, en 5 y 6; y los viernes, en 7 y 8. Por ello, este miércoles, los vehículos con placas finalizadas en 3 y 4 deben abstenerse de circular durante el horario decretado para evitar sanciones.

El incumplimiento de la norma puede llevar a la imposición de la infracción C.14, que implica un comparendo equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), además del costo adicional por grúa y patios en caso de inmovilización, según lo advirtió la Secretaría de Movilidad de Cali. Por esta razón, las autoridades insisten en la importancia de consultar diariamente la rotación antes de salir, con el objetivo de evitar sanciones y complicaciones económicas.

No obstante, quienes deban movilizarse el día de la restricción pueden optar por la “tasa por congestión”. Este es un mecanismo que permite la circulación durante el pico y placa si el propietario del vehículo realiza el registro y pago correspondiente previamente ante la Secretaría de Movilidad. El beneficio puede adquirirse en modalidad diaria, mensual o semestral, con costos de $122.000, $486.000 y $2.920.000 respectivamente.

Desde el 1 al 3 de julio, la medida tuvo una etapa pedagógica, dando paso a la imposición de comparendos a partir del 6 de julio, según lo informado oficialmente. Las autoridades municipales recomiendan revisar detalladamente toda la información y cumplir a cabalidad con la regulación vigente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre de 2026?

La Secretaría de Movilidad de Cali dispuso la siguiente rotación: lunes placas 9 y 0, martes 1 y 2, miércoles 3 y 4, jueves 5 y 6 y viernes 7 y 8. Esta distribución estará vigente desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2026, con un horario de aplicación de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.

¿Cómo funciona la tasa por congestión en Cali y cuánto cuesta?

La tasa por congestión es un mecanismo que autoriza el tránsito de vehículos en días de restricción, siempre y cuando el propietario realice el pago y registro ante la Secretaría de Movilidad. El costo es de $122.000 por día, $486.000 mensual y $2.920.000 para el semestre, de acuerdo con la información oficial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.