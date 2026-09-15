Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El fenómeno de El Niño continúa afectando de manera preocupante la región y los recursos hídricos en Cali, como fue evidenciado en el reciente recorrido por la bocatoma de La Reforma y el río Meléndez, el cual actualmente presenta niveles de caudal tan bajos que ha sido declarado en alerta roja. De acuerdo con información divulgada por 90 Minutos, la situación genera inquietud sobre la estabilidad del abastecimiento de agua, especialmente en las comunas 18 y 20 de la ciudad. Aunque la Empresa de Servicios Públicos de Cali (Emcali) asegura que, de momento, no hay riesgo inminente de racionamiento para la totalidad de la ciudad, las condiciones requieren vigilancia constante.

Sigue a PULZO en Discover

Lucierne Obogana, subgerente de Agua Potable de Emcali, explicó que el río Meléndez se encuentra limitado a "el nivel que tenemos para tratar", con un caudal inferior a los 300 litros por segundo. Esto obliga a distribuir el líquido en pequeñas cantidades y solo a ciertos sectores. Según detalló Obogana, en este momento solo es posible captar unos 200 litros por segundo, lo que limita el suministro a zonas específicas de la comuna 20 (Brisas de Mayo, Pueblo Joven y Lleras) y de la comuna 18 (Altos del Semillero, Altos de Santa Elena, Palmas 1, 2 y 3, y La Trinidad). La directiva también aclaró que, utilizando sistemas de bombeo adicionales sostenidos por la red baja, se busca evitar aplicar modelos de alternancia en el suministro.

No obstante, el escenario podría agravarse si no ocurren lluvias en los próximos días. Emcali recurre a fuentes alternativas para equilibrar la reducción, pero los habitantes de sectores alimentados por los ríos de ladera son los más vulnerables y, de ser necesario, deberán depender del abastecimiento con carrotanques. El crecimiento del consumo de agua en Cali y su zona rural—que ha superado los 745.000 metros cúbicos diarios—junto con asentamientos en ladera e inadecuada administración del recurso, incrementa la presión sobre el sistema hidráulico. “Les hacemos un llamado de que deben cuidar el recurso y que no permitan que el agua se desperdicie”, enfatizó Obogana.

Pese a la dificultad, la ciudad tiene un respaldo en el río Cauca y la represa Salvajina, la cual aún posee el 75% de su capacidad. Esta situación, según la información oficial, permite manejar mejores expectativas respecto a los meses de octubre y noviembre, que suelen ser los más desafiantes del fenómeno de El Niño.

¿En qué zonas de Cali hay mayor riesgo de desabastecimiento de agua por el bajo caudal del río Meléndez?

Las comunidades más vulnerables ante el bajo caudal del río Meléndez son sectores específicos de las comunas 18 y 20, como Brisas de Mayo, Pueblo Joven, Lleras, Altos del Semillero, Altos de Santa Elena y Palmas. Allí, el suministro de agua depende casi exclusivamente del caudal de este afluente.

¿Qué es el fenómeno de El Niño y cómo afecta el suministro de agua en ciudades como Cali?

El fenómeno de El Niño es un evento climático que reduce las lluvias y provoca sequías severas. En ciudades como Cali, esto baja el nivel de los ríos y complica el abastecimiento de agua, afectando a comunidades enteras y demandando medidas como el uso de carrotanques y ahorro estricto del recurso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.