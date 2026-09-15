Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció este martes 15 de septiembre que, tras avanzar en la contención de la emergencia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto, iniciará una serie de visitas a distintas regiones del país, con el propósito de atender sus necesidades específicas. Antes de la tragedia, De la Espriella tenía planeado arrancar su mandato en La Guajira, pero la emergencia sísmica obligó a replantear su agenda.



En su declaración, el mandatario resaltó el compromiso adquirido antes de tomar posesión, asegurando ante el país: "Antes de asumir la Presidencia empeñé mi palabra con los territorios. Hoy, 15 de septiembre, empiezo a cumplirla de frente y con hechos. Anuncio al país el primer paquete de victorias tempranas: 187 proyectos listos para avanzar en 187 municipios, con una inversión de 515 mil millones de pesos para transformar la vida cotidiana de los colombianos con vías, agua potable, recreación, seguridad y salud". Con estas palabras, De la Espriella reafirma una estrategia de intervención directa en los territorios, buscando responder a las necesidades de las comunidades.



Según El Espectador, la agenda presidencial incluye la puesta en marcha de ‘El Milagro de las Regiones’, un plan que llevará al presidente a recorrer los 32 departamentos del país. De acuerdo con De la Espriella, este nuevo enfoque implica que "los alcaldes y gobernadores no tendrán que venir a peregrinar a Bogotá, ni sus proyectos se van a refundir en anaqueles". Esto, en palabras del jefe de estado, significa que "este Gobierno sale de los escritorios y va directamente al territorio, porque es allá donde están las necesidades, las soluciones y la gente a la que nos debemos".



El anuncio se dio luego de la entrega de la primera vivienda a damnificados en Buenaventura, ciudad en la que también se dieron inicio los pagos de subsidios de arrendamiento para afectados por el terremoto. Según el propio presidente, en Buenaventura la inversión supera los 4.062 millones de pesos, beneficiando a unas 3.867 personas durante el primer mes. Además, informó que en Roldanillo, el apoyo supera los 772 millones, sumándose estos municipios a Chocó y Cali, que ya impulsan la entrega de subsidios. El mandatario enfatizó que "los recursos tienen que llegar a las familias" y que la reconstrucción debe sentirse en cada lugar afectado.



Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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¿Qué es el plan ‘El Milagro de las Regiones’ anunciado por el presidente De la Espriella?

‘El Milagro de las Regiones’ es la denominación dada por el presidente Abelardo de la Espriella a la misión que emprenderá para recorrer los 32 departamentos del país. Su objetivo es ejecutar proyectos ya listos en 187 municipios, con una inversión de 515 mil millones de pesos, dirigidos a mejorar vías, agua potable, recreación, seguridad y salud, priorizando la atención directa a las necesidades de las comunidades.

¿Cuáles son los apoyos económicos entregados a los damnificados por el terremoto?

De acuerdo con lo anunciado por el mandatario y recogido por El Espectador, en Buenaventura se inició el pago de apoyos económicos temporales por más de 4.062 millones para 3.867 personas afectadas, cifra correspondiente al primer mes. En Roldanillo, la inversión es de más de 772 millones para hogares cuyas viviendas fueron declaradas como no habitables tras el terremoto. También han comenzado entregas similares en Chocó y Cali.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

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La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.