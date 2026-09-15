Por: VALORA ANALITIK

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El Gobierno de De la Espriella, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), definió una hoja de ruta para acelerar la ejecución de siete proyectos viales considerados prioritarios para la movilidad y la conectividad del país. Entre las acciones contempladas se encuentran gestiones relacionadas con obras en Bogotá y Cundinamarca.

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Dentro de esta estrategia, la ANI señaló como una de sus prioridades destrabar el proyecto de la ALO Sur, una obra que busca mejorar la conexión entre Bogotá y los municipios de la Sabana y contribuir a la descongestión de la Autopista Sur.

Para avanzar en el proyecto, la entidad trabajará de manera coordinada con el Distrito de Bogotá en la suscripción de los convenios necesarios para efectuar el traslado de redes que interfieren con las obras. Este proceso es uno de los trámites requeridos para continuar con las actividades previstas en el corredor.

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Además, la ANI adelantará gestiones con la Gobernación de Cundinamarca y el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU) para obtener el permiso requerido para la construcción de la intersección Canoas, uno de los puntos contemplados dentro del desarrollo de la infraestructura vial.

¿Cómo será la ALO Sur?

La ALO Sur tiene como propósito mejorar la conexión vial entre la Sabana y Bogotá mediante la construcción de una nueva vía y su articulación con un tramo del corredor existente. Con ello, se busca generar una alternativa para los desplazamientos entre la capital y los municipios ubicados en el sur y occidente de la región.

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La obra también está planteada como una alternativa para reducir la presión vehicular sobre la Autopista Sur, uno de los principales corredores de acceso y salida de Bogotá y de conexión con Cundinamarca.

El proyecto continúa en etapa preoperativa

Aunque el acta de inicio de la ALO Sur fue suscrita en julio de 2022, el proyecto permanece en etapa preoperativa. Por esta razón, las nuevas gestiones de la ANI están enfocadas en avanzar en los trámites, permisos y acuerdos necesarios para permitir el desarrollo de las obras.

La coordinación entre la ANI, el Distrito de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca será determinante para resolver los asuntos pendientes relacionados con el traslado de redes y la intersección Canoas.

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