Una grave alteración de orden público se registró en la mañana de este miércoles en el departamento del Valle del Cauca, luego de que se perpetrara un atentado con drones dirigido directamente contra una infraestructura estratégica de la aviación nacional. El blanco del ataque fue el radar 3D de la Aeronáutica Civil, ubicado en el corregimiento de El Carmelo, una zona rural perteneciente al municipio de Candelaria y situada a pocos kilómetros de la ciudad de Cali.

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De acuerdo con los reportes preliminares entregados por los habitantes de la región, la tranquilidad matutina se vio interrumpida de manera abrupta cuando la comunidad escuchó por lo menos tres fuertes detonaciones consecutivas. Al asomarse y verificar el origen de los estruendos, los pobladores se percataron de que las explosiones provenían de los equipos tecnológicos de la Aeronáutica Civil, los cuales terminaron convertidos en el principal objetivo de la ofensiva aérea ejecutada mediante artefactos no tripulados.

La situación generó momentos de profunda angustia y zozobra entre los residentes de El Carmelo, quienes tuvieron que abandonar sus actividades cotidianas de manera apresurada para buscar refugio en el interior de sus viviendas y otros lugares seguros mientras transcurría el hostigamiento. Testigos en el lugar de los hechos relataron el terror vivido durante los minutos que duraron las detonaciones, señalando abiertamente la presunta autoría de grupos armados ilegales que operan en la región. “Atención, la guerrilla está atacando con drones las antenas”, expresó con evidente desesperación uno de los habitantes de la zona afectada al percatarse de la magnitud del ataque.

El radar afectado jugaba un papel fundamental dentro de los protocolos de seguridad aérea del país, ya que había sido instalado recientemente en el año 2025 con el propósito estratégico de apoyar la vigilancia de las operaciones aeronáuticas y fortalecer la capacidad de detección oportuna de aeronaves clandestinas utilizadas para actividades ilícitas.

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Tras el atentado, las autoridades competentes y los organismos de seguridad desplegaron operativos en la zona para verificar los daños materiales ocasionados a la estructura tecnológica, evaluar el nivel de afectación sobre el sistema de vigilancia e iniciar las investigaciones pertinentes que permitan dar con los responsables de esta incursión armada que vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en las zonas rurales del Valle del Cauca.