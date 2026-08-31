Los viajeros que tenían vuelos hacia Bogotá este lunes 31 de agosto se encontraron con cambios y demoras en sus itinerarios por una falla técnica reportada en el Aeropuerto Internacional El Dorado. La Aeronáutica Civil confirmó una falla intermitente en el sistema de visualización de pantallas del Centro de Control (CGAC), situación que llevó a activar un plan de contingencia para mantener la seguridad aérea.

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El inconveniente tuvo repercusiones en vuelos procedentes de distintas ciudades, entre ellas Medellín y Bucaramanga. De acuerdo con El Tiempo, algunas aerolíneas comunicaron a sus pasajeros que los retrasos estaban relacionados con problemas en los sensores del radar en Bogotá. Usuarios también comentaron en redes sociales sobre fallas en el radar y cambios en los horarios de llegada a la capital.

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La Aerocivil explicó que la falla afecta de manera intermitente los sensores asociados al sistema que permite a controladores y operadores observar la posición de las aeronaves, los datos de radar y la información meteorológica. La entidad indicó que el problema está limitado al aeropuerto El Dorado y que los protocolos previstos para estas situaciones fueron activados de inmediato.

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Como parte de la respuesta, la autoridad aérea dispuso un esquema de control por procedimientos, sin apoyo del radar, para las aeronaves que ya se encontraban en vuelo. Esta medida busca mantener una separación segura y cumplir con los parámetros técnicos y reglamentarios entre los aviones mientras avanza la atención de la falla.

Finalmente, ingenieros, técnicos y personal especializado permanecen trabajando para recuperar la normalidad de las operaciones. La Aerocivil pidió paciencia a los viajeros y recomendó verificar directamente con cada aerolínea el estado de los vuelos.

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