Por: Noticiero 90 minutos

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El dólar estadounidense mantiene un rol determinante en la economía colombiana, a pesar de que el peso colombiano es la moneda oficial del país. De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos, una amplia variedad de operaciones financieras nacionales, desde el comercio internacional hasta la inversión extranjera, están estrechamente conectadas al comportamiento de la moneda norteamericana. Por eso, los cambios en la tasa de cambio impactan no solo a grandes empresas e inversionistas, sino también a los ciudadanos y a las finanzas del país en general.

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Colombia exporta en su mayoría productos como el petróleo, el café, las flores, el banano y el carbón, los cuales suelen negociarse en dólares en los mercados internacionales. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, cuando el valor de la moneda estadounidense sube en relación con el peso colombiano, los exportadores reciben más pesos por cada dólar que ingresa al país por sus ventas al extranjero. Esto significa que, en contextos de dólar alto, sectores exportadores pueden verse beneficiados por el ingreso adicional de recursos.

No obstante, el efecto es contrario para las importaciones. Muchos bienes que Colombia compra desde el exterior, como maquinaria, tecnología, vehículos, medicamentos e insumos industriales, deben pagarse en dólares. Así, si la moneda norteamericana aumenta de precio frente al peso, esos productos importados tienden a encarecerse, afectando particularmente a empresas que dependen de insumos importados y a consumidores que adquieren productos de origen extranjero.

El aumento en el precio del dólar se refleja, según Noticiero 90 Minutos, en el costo de productos como electrodomésticos, celulares, computadores, repuestos de vehículos e incluso alimentos que requieren insumos importados. En consecuencia, una tasa de cambio alta puede traspasar estos costos a los consumidores finales, generando presiones sobre la inflación en el país. Además, los viajes internacionales tienden a ser más costosos para los colombianos cuando el dólar está caro, debido al costo adicional en el cambio de moneda.

También se destaca que el dólar es observado de cerca por inversionistas nacionales e internacionales. Por ejemplo, la tasa representativa del mercado informada por Noticiero 90 Minutos es de 3.100,45 pesos por dólar. Una tasa estable suele dar señales de confianza en la economía del país, mientras que variaciones abruptas pueden generar preocupación en distintos sectores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta el precio del dólar a las importaciones y exportaciones en Colombia?

El precio del dólar tiene un impacto directo en las exportaciones e importaciones de Colombia. Cuando el dólar está alto, los exportadores reciben más pesos por lo que venden al exterior; sin embargo, los bienes que Colombia compra a otros países, que se pagan en dólares, se encarecen para importadores y consumidores locales.

¿Por qué el dólar influye en la inflación y el costo de vida en Colombia?

El dólar influye en la inflación porque muchos productos y servicios en Colombia dependen de insumos importados. Si el dólar sube, esos insumos se vuelven más costosos y las empresas suelen trasladar ese aumento de precio al consumidor final, lo cual incrementa el costo de vida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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