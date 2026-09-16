Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La madrugada del miércoles 16 de septiembre estuvo marcada por una inusual seguidilla de sismos en Colombia, específicamente en el departamento de Chocó y el océano Pacífico, tal como informó el Servicio Geológico Colombiano. En cuestión de pocas horas se presentaron cinco movimientos telúricos que activaron las alertas en diferentes sectores de esa región.

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El primer evento ocurrió a la 1:18 a. m. en las cercanías de Istmina, Chocó. Este sismo tuvo una magnitud de 4,5 y se registró a una profundidad de 43 kilómetros. Según el Servicio Geológico Colombiano, este tipo de profundidad es considerada intermedia, ya que ni el hipocentro (el punto dentro de la tierra donde inicia el sismo) ni la magnitud corresponden a un evento superficial.

La actividad sísmica continuó menos de una hora después, a las 2:02 a. m., cuando un nuevo movimiento fue reportado, pero esta vez en el océano Pacífico. Este sismo, de magnitud 4,4, ocurrió a una profundidad superficial, es decir, a poca distancia bajo el lecho marino, hecho que puede provocar que la onda sísmica se perciba diferente en las zonas costeras.

El dinamismo de la zona se reflejó en otros dos movimientos en el Pacífico. A las 2:33 a. m. se registró un sismo de magnitud 2,9 y, más adelante, a las 3:14 a. m., otro de magnitud 2,6, ambos también con profundidades superficiales. Estos valores menores y ubicaciones costeras suelen ser menos perceptibles para la población, aunque forman parte de la constante actividad sísmica de la región.

La situación retornó a tierra firme cuando, a las 3:45 a. m., Istmina fue nuevamente epicentro de un movimiento sísmico. Según el reporte del Servicio Geológico Colombiano, la magnitud fue de 3,4, con una profundidad similar a la del evento inicial: 43 kilómetros.

En solo dos horas y media, fueron reportados cinco movimientos sísmicos en la zona de Chocó y el Pacífico, dos de ellos específicamente en Istmina. Esta concentración de eventos evidencia la importancia de los sistemas de monitoreo sísmico en Colombia y la utilidad de herramientas como la plataforma Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano, que permite a las personas informar dónde percibieron los temblores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos sismos se registraron en la madrugada en Chocó y el Pacífico colombiano?

Durante la madrugada del 16 de septiembre se reportaron cinco movimientos sísmicos en total: dos de estos tuvieron epicentro en Istmina, Chocó, con profundidades de 43 kilómetros, mientras que los otros tres ocurrieron en el océano Pacífico con magnitudes menores y profundidades superficiales.

¿Qué significa que un sismo tenga una profundidad superficial o intermedia?

Un sismo de profundidad superficial ocurre cerca de la superficie terrestre o marina, lo que puede hacer que sea más perceptible en zonas cercanas. Por otro lado, una profundidad intermedia, como la de 43 kilómetros reportada en Istmina, implica que el lugar donde inicia el sismo (el hipocentro) está más alejado de la superficie, lo que puede influir en la forma en que se sienten las ondas sísmicas en diferentes regiones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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