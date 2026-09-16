Por: Noticiero 90 minutos

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La Empresa Municipal de Servicios Públicos de Cali (Emcali) dio a conocer que este miércoles avanzarán los trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto en varios puntos de la ciudad. De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos, estas labores técnicas tendrán efectos directos sobre la prestación del servicio de agua potable, lo que podría traducirse en suspensiones temporales para los habitantes de los sectores involucrados.

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La Gerencia de Acueducto de Emcali indicó que se realizarán maniobras para la reposición de válvulas, así como la optimización de redes hidráulicas en zonas específicas de Cali. Esto significa que, mientras estén en marcha las intervenciones, las familias de los barrios afectados experimentarán interrupciones en el suministro de agua. La empresa ha resaltado que estos trabajos tienen el objetivo de mejorar la infraestructura del sistema, atendiendo necesidades puntuales de mantenimiento y modernización de las redes.

Entre los barrios confirmados que estarán sin agua se encuentran La Flora, en la Avenida 3 FN # 59 N 120; Petecuy III, en la Calle 77 # 1 F 32; 7 de Agosto, sobre la Carrera 17 # 71 A 170; San Luis, en la Carrera 1 A7 # 73 - 70 y Calle 73 A # 1 A 14; Ciudad Pacífica, ubicada en la Calle 45 # 121 A 39; y Acopi, en la Carrera 39 # 14 - 105. De igual forma, hay otras zonas donde las reparaciones siguen pendientes, lo que puede implicar más demoras en la normalización del servicio para Mariano Ramos, Olímpico, Tequendama, Alfonso López, Comuneros, Pacará, Paso de Comercio, San Fernando Viejo, Santa Mónica Residencial y Siloé-La Nave.

La suspensión temporal del servicio de agua potable genera preocupación en los hogares que dependen vitalmente de él para actividades cotidianas. Sin embargo, Emcali subraya que este tipo de mantenimiento busca asegurar la calidad y continuidad en la prestación de servicios públicos a mediano y largo plazo, previniendo fallas mayores en el sistema de acueducto de Cali.

Este anuncio ha sido respaldado con información oficial y reportes periodísticos del Noticiero 90 Minutos, sin incluir opiniones externas o datos adicionales fuera de las declaraciones de la empresa y el listado de barrios suministrado. Los trabajos de mantenimiento y mejora buscan fortalecer la red de acueducto, mientras que las zonas intervenidas deben prepararse para manejar la contingencia durante la jornada señalada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Cali estarán sin agua potable este miércoles según Emcali?

De acuerdo con la información proporcionada por Noticiero 90 Minutos y la empresa Emcali, los barrios de Cali que experimentarán cortes en el suministro de agua potable son La Flora, Petecuy III, 7 de Agosto, San Luis, Ciudad Pacífica y Acopi, así como otras zonas donde las reparaciones siguen pendientes, como Mariano Ramos, Olímpico, Tequendama, Alfonso López y Siloé-La Nave, entre otros.

¿Por qué habrá cortes de agua en algunos sectores de Cali y cuánto podrían durar?

Los cortes se deben a trabajos de reparación, mantenimiento y reposición de válvulas, así como optimización de las redes hidráulicas que realiza Emcali. Aunque no se especifica la duración exacta de la suspensión, Emcali advierte que el servicio se restablecerá en cuanto finalicen las labores técnicas, que son necesarias para mantener la buena calidad y funcionamiento del sistema de acueducto.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.