Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una mujer de 57 años fue víctima de un violento ataque dentro de su vivienda, ubicada en el sector de El Salado, perteneciente a la comuna 7 de Ibagué. El hecho se registró el lunes 14 de septiembre y conmocionó a la comunidad local. De acuerdo con información exclusiva obtenida por El Nuevo Día, uno de los trabajadores que se encontraba realizando labores en la vivienda proporcionó detalles relevantes sobre el caso, además de imágenes captadas por cámaras de seguridad donde se identifica el rostro del presunto agresor. Esta evidencia fue publicada con la autorización correspondiente, con el objetivo de que la ciudadanía pueda colaborar con su identificación y las autoridades avancen en la investigación.

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Los trabajadores y varios vecinos decidieron revisar las grabaciones de las cámaras instaladas en los alrededores tras conocer el suceso. Así lograron identificar al hombre señalado como responsable, que habría aprovechado la entrada abierta durante las tareas de remodelación para ingresar al inmueble. El trabajador relató que el individuo ya había sido visto rondando el sector, e incluso, en ocasiones anteriores, se acercaba a la casa para alimentar a los perros de la víctima, con lo cual los animales se familiarizaron con él y no alertaron sobre su presencia en el momento del ataque.

Según el testimonio recogido por El Nuevo Día, el hombre, durante la agresión, amenazó a la mujer con tijeras, la golpeó y accedió de manera violenta, además de ocasionarle una herida en uno de sus brazos. También la habría despojado del dinero destinado al pago de los trabajadores y de su teléfono celular. Este caso ha generado gran preocupación por la seguridad en la zona.

Sobre la identidad del presunto responsable, se sabe que sería un hombre joven, de aproximadamente entre 20 y 25 años, de tez oscura y, de acuerdo con la información aportada, de nacionalidad extranjera. Residiría en la parte baja de la comuna 7 y es conocido por frecuentar dicha zona. Sin embargo, la identidad y demás detalles tendrán que ser confirmados por las autoridades dentro del proceso formal de investigación.

Tras el ataque, una vecina localizó a la víctima y avisó a su familia, quienes inmediatamente la trasladaron a un centro asistencial para recibir atención médica. El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades, quienes adelantan la investigación revisando material de cámaras de seguridad y recibiendo el apoyo de la ciudadanía. La familia pide estar atentos y, en caso de contar con información relevante, reportarla a las autoridades competentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió exactamente en el caso de la mujer atacada en Ibagué?

Según lo reportado por El Nuevo Día, una mujer de 57 años fue agredida en su vivienda por un hombre que habría ingresado aprovechando trabajos de remodelación. La víctima fue amenazada, golpeada y herida, además de ser despojada de dinero y su celular.

¿Quién es el presunto agresor y cómo avanza la investigación en Ibagué?

La información aportada a El Nuevo Día indica que el sospechoso sería un hombre joven, de tez oscura y nacionalidad extranjera, habitual en la zona de El Salado, comuna 7. Las autoridades investigan el caso, apoyadas en imágenes de cámaras y la colaboración de la comunidad para su identificación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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