Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante la segunda semana de septiembre de 2026, el Nevado de Santa Isabel experimentó un leve incremento en su actividad sísmica, según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El informe de la entidad indicó que entre el 8 y el 14 de septiembre, se registró un aumento tanto en el número de eventos sísmicos como en la energía liberada, aunque estas manifestaciones permanecieron en niveles bajos y no representaron una amenaza inmediata. De acuerdo con el SGC, los movimientos sísmicos estuvieron relacionados principalmente con el fracturamiento de roca en el interior del edificio volcánico, fenómeno típico en zonas geológicamente activas. Es importante aclarar que todas las magnitudes detectadas fueron inferiores a 1,0, lo que se considera bajo en términos de energía liberada y no suele percibirse en la superficie.

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La localización de los sismos fue principalmente en los sectores oriental-nororiental y oriental de la estructura volcánica, ubicados a menos de 3 kilómetros del centro del volcán. Así mismo, las profundidades de estos eventos oscilaron entre 3 y 4 kilómetros bajo el nivel de referencia establecido para el monitoreo volcánico. Este patrón sugiere que la actividad observada es relativamente superficial, pero sigue estando contenida dentro del área de influencia directa del Nevado de Santa Isabel.

A pesar de este incremento en la actividad sísmica registrada durante la semana reportada, el SGC señaló que los demás parámetros volcánicos monitoreados no presentaron variaciones significativas. Por esta razón, la entidad mantuvo el estado de alerta Amarilla sobre el volcán. En el sistema de alertas del SGC, la alerta Amarilla significa que el volcán presenta niveles de actividad cambiantes, pero no ha alcanzado un estado que justifique alertas mayores. Para la seguridad de la población, el SGC recomienda mantenerse atentos a los boletines semanales y a la información oficial que proporcionan tanto el propio Servicio Geológico como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), además de seguir las indicaciones de las autoridades en todos los niveles.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa la alerta Amarilla en el contexto de la actividad volcánica del Nevado de Santa Isabel?

La alerta Amarilla, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, corresponde a un nivel de vigilancia en el que el volcán presenta cambios en su comportamiento respecto al nivel base pero aún no despliega señales de inminente erupción. Este estado implica un monitoreo constante y recomienda a la población estar informada a través de fuentes oficiales.

¿Dónde ocurrieron los recientes sismos del Nevado de Santa Isabel y qué profundidad tuvieron?

Los sismos registrados entre el 8 y el 14 de septiembre de 2026 se localizaron en los sectores oriental-nororiental y oriental del Nevado de Santa Isabel, a menos de 3 kilómetros de la parte central del volcán. En cuanto a la profundidad, los eventos ocurrieron entre 3 y 4 kilómetros bajo el nivel de referencia, según el informe oficial del SGC.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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