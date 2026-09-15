Por: Portal Bogotá

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Durante un mes, del 17 de septiembre al 17 de octubre, la ciudad de Bogotá fortalece su apuesta por la cultura con la programación especial de BibloRed en torno a los ganadores de la invitación cultural Reverso Bogotá 2025. De acuerdo con información de BibloRed, estos espacios de lectura, ubicados en diferentes bibliotecas públicas de la ciudad, abren sus puertas a una variada agenda de encuentros y actividades como recitales, laboratorios de creación, clubes de lectura y cafés literarios, diseñados para facilitar el diálogo directo entre ciudadanía y las voces premiadas en distintas categorías.

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El enfoque de la programación se reparte en categorías que incluyen poesía para niñas y niños, poesía desde la juventud, poesía desde la experiencia y poesía expandida. Cada categoría tiene representantes que lideran actividades únicas buscando acercar tanto a expertos como a público general al universo poético a través de la experiencia personal de los autores. Por ejemplo, Carlos Alonso Martínez Romero, ganador de la categoría poesía desde la experiencia, ofrece un café literario en el que comparte la construcción de imágenes y reflexiones sobre el oficio poético. Similarmente, Alejandra Ivonne Moreno Morales lidera un laboratorio de escritura donde detalla sus búsquedas literarias y explora cómo la poesía se entrelaza con la cotidianidad y la memoria.

La apuesta por la inclusión de diferentes grupos etarios y estéticos es notoria. En poesía expandida, Carolina López Jiménez ofrece un espacio para comprender los múltiples lenguajes del arte poético, mientras Karen Tatiana Olaya Morales, desde la juventud, propone encuentros donde se da lugar a la vulnerabilidad, el dolor y la catarsis mediante la palabra. Los espacios dedicados a la infancia, a cargo de Natalia Soriano Moreno y Jessica Andrea Toloza Rincón, abren diálogos sobre la ciudad, la noche y la capacidad de imaginar nuevos mundos desde la poesía.

Las actividades también incluyen referencias a la editorial Estoraques y a la exploración de antologías de poesía contemporánea, guiadas por voces como la de Samuel Alberto Orozco Garcés, junto a ejercicios prácticos de escritura colectiva, dinamizados por Claudia Vanesa Amador Escobar. Todo este ciclo busca fortalecer la relación entre la comunidad y la literatura, resaltando el rol de la palabra en la transformación de la experiencia.

Como parte de la estrategia de divulgación, el libro digital con los poemas ganadores está disponible en la Biblioteca Digital de Bogotá, permitiendo el acceso a todas las personas interesadas en profundizar en el trabajo de los autores destacados en Reverso Bogotá 2025.

¿Cómo consultar el libro digital de poemas ganadores de Reverso Bogotá 2025?

Según BibloRed, el libro digital que recopila los poemas premiados en Reverso Bogotá 2025 se encuentra disponible en la Biblioteca Digital de Bogotá. Usted puede acceder a esta publicación visitando el sitio web oficial de la Biblioteca Digital, donde encontrará el enlace directo al recurso y podrá disfrutar de las obras.

¿Qué es la poesía expandida y cómo se aborda en el programa de BibloRed?

En el contexto de la agenda de BibloRed, la poesía expandida, representada por Carolina López Jiménez, hace referencia a la utilización de diferentes lenguajes artísticos para ampliar las formas de expresión poética. A través de cafés literarios y diálogos, se explora el proceso de creación de obras que integran recursos más allá de la palabra escrita, como las artes visuales o sonoras, enriqueciendo así la experiencia literaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.