Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación presentó una acusación formal contra un hombre señalado de cometer, durante varios años, actos sexuales contra tres niñas pertenecientes a su núcleo familiar. Según el informe de la Unidad de Delitos Sexuales de Bogotá, órgano encargado del caso, los hechos investigados incluyen el delito de actos sexuales agravados con menor de 14 años. De acuerdo con la investigación, el imputado aprovechó su cercanía y la confianza generada por los lazos familiares para perpetrar los abusos en distintos espacios privados de las viviendas en Bogotá y Soacha.

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Las víctimas son tres niñas que tenían entre 4 y 13 años cuando ocurrieron los hechos. Una de ellas es nieta del acusado y las otras dos son sus sobrinas. La Fiscalía determinó que los ataques, al menos en el caso de la nieta, se repitieron en varias ocasiones entre 2018 y 2022. El presunto responsable, según el expediente citado por la Fiscalía, habría utilizado diversas estrategias para quedarse a solas con las menores, valiéndose del entorno familiar, lo que dificultó la detección temprana de las conductas. Ante la gravedad de los hechos, la entidad resguardó la identidad de las niñas para proteger sus derechos y evitar su revictimización.

Este caso ejemplifica cómo los episodios de violencia sexual suelen producirse en entornos de confianza y dentro del círculo familiar, donde la cercanía y la autoridad del agresor dificultan el reconocimiento y la denuncia. Las autoridades recalcan la importancia de movilizar redes de apoyo, estar atentos ante cambios de comportamiento en los niños y activar los canales institucionales de denuncia, priorizando una atención que evite la revictimización y escuche a las posibles víctimas sin presión ni repetición de interrogatorios.

Conviene resaltar que la acusación presentada no implica una condena automática. Será un juez quien analizará las pruebas obtenidas durante la investigación, mientras la defensa podrá ejercer su derecho de contradicción en el juicio correspondiente.

Este proceso también coincide con una amplia discusión sobre las dificultades que enfrentan las víctimas de violencia sexual. Un estudio citado por la Veeduría Distrital, realizado con 4.900 personas, revela cifras preocupantes sobre acoso sexual en el espacio público y la escasa denuncia por falta de conocimiento de las rutas de atención. Esto demuestra que, aunque el contexto de los delitos varía, existe un desafío común: la necesidad de fortalecer la prevención y la intervención oportuna para romper el miedo y el silencio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el procedimiento que sigue la Fiscalía en casos de abuso sexual contra menores?

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de la Nación, al recibir una denuncia por abuso sexual contra menores, se inicia una investigación formal a cargo de una unidad especializada. Se recopilan pruebas y testimonios, procurando proteger la identidad de las víctimas y evitar su revictimización. Cuando existe suficiente evidencia, se formula una acusación y el caso es llevado ante un juez, quien valorará el material probatorio presentado por las partes.

¿Por qué es difícil detectar el abuso sexual infantil en el entorno familiar?

El abuso sexual infantil dentro del núcleo familiar suele ser difícil de identificar porque el agresor aprovecha la confianza, autoridad y cercanía emocional para obtener acceso a la víctima. Esto puede provocar miedo, confusión y silencio por parte de los niños, dificultando que informen lo ocurrido. Cambios de comportamiento o señales de rechazo hacia adultos pueden ser indicios clave que requieren atención inmediata.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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