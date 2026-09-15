Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Más de 80 proyectos de construcción han sido objeto de órdenes de suspensión provisional o preventiva en Valledupar entre junio de 2024 y septiembre de 2026, de acuerdo con la Alcaldía de Valledupar. Tales decisiones han respondido a presuntas infracciones urbanísticas identificadas principalmente en intervenciones realizadas sin licencia, incumplimiento de las condiciones autorizadas y ocupaciones de espacios públicos.

Sigue a PULZO en Discover

Estos controles han sido ejecutados principalmente por la Inspección de Policía. Según datos presentados por la propia entidad, entre junio y diciembre de 2024 se impartieron más de 38 órdenes de suspensión provisional a diferentes obras. Durante el año 2025, la cifra ascendió a más de 32 medidas similares, mientras que en el periodo comprendido entre enero y el 10 de septiembre de 2026 ya se habían impuesto más de 16 sellos de suspensión preventiva.

Según explicó el secretario de Gobierno de Valledupar, Félix Valera Ibáñez, el objetivo de estos operativos es frenar las construcciones que no respetan las disposiciones urbanas vigentes. Valera aseguró que las intervenciones buscan garantizar que el desarrollo de la ciudad se lleve a cabo bajo las normas establecidas. "Estamos ejerciendo control para que en Valledupar se cumpla la normatividad, cuando encontramos una edificación que presenta irregularidades, actuamos y ordenamos su suspensión, porque nadie puede construir desconociendo las reglas que protegen el desarrollo de la ciudad", manifestó Valera, citado por la Alcaldía de Valledupar.

El proceso de inspección implica recorridos por distintas obras para constatar que se cumplan los requisitos legales y urbanísticos exigidos para cada intervención. Las razones que pueden llevar a la suspensión de una obra quedan establecidas en el artículo 135 de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Esta normativa señala como comportamientos contrarios a la integridad urbanística construir sin licencia, desconocer las condiciones aprobadas en ella, intervenir bienes de uso público o realizar acciones en espacios especialmente protegidos.

La Ley 1801 también prevé que, en caso de actuar sin licencia en terrenos aptos para construir, la autoridad aplicará no solo la suspensión de la obra y una posible sanción económica, sino que además otorga un plazo de 60 días al responsable para solicitar el reconocimiento de la construcción. Si transcurrido ese tiempo no se presenta la documentación de reconocimiento, la obra no podrá reanudarse y las consecuencias sancionatorias pueden aumentar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué en Valledupar se suspenden tantas obras de construcción por infracciones urbanísticas?

En Valledupar, la suspensión frecuente de obras de construcción se debe principalmente al incumplimiento de requisitos normativos como la falta de licencia, la no observancia de condiciones autorizadas y la ocupación indebida del espacio público. Según datos oficiales de la Alcaldía de Valledupar y la Inspección de Policía, entre 2024 y 2026 se han detectado estas malas prácticas que afectan el desarrollo ordenado de la ciudad.

¿Qué implicaciones legales tiene la suspensión de una obra sin licencia en Valledupar?

Según el artículo 135 de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, una obra suspendida por falta de licencia debe quedarse inactiva hasta que el responsable solicite el reconocimiento de la construcción en un plazo de 60 días. Si no se presenta la licencia de reconocimiento en ese tiempo, la suspensión se mantiene y las sanciones pueden aumentar, según indicó la misma normativa citada en los reportes municipales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.