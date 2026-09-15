“En Buenaventura los estamos cazando uno por uno”. Con esa frase, Abelardo de la Espriella reaccionó este martes 15 de septiembre a la captura de Jonathan Orobio, alias ‘Menor’, señalado por las autoridades como cabecilla zonal de ‘Los Chiquillos’ en Buenaventura.

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La captura se produjo en desarrollo de la ‘Operación Poseidón’, en la comuna 10 del distrito. De acuerdo con la información divulgada por el mandatario, ‘Menor’ tendría 12 años de trayectoria criminal, registra siete anotaciones judiciales y es requerido por homicidio agravado.

De la Espriella también aseguró que el capturado habría liderado homicidios relacionados con la disputa por el control territorial y lo señaló como uno de los principales aliados de alias ‘Robert’.

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A partir de ese operativo, el mandatario dirigió su advertencia a ‘Los Chiquillos’, ‘Los Shottas’ y ‘Los Espartanos’, estructuras que tienen presencia en Buenaventura y que durante los últimos años han estado relacionadas con la violencia y las disputas por el control territorial.

Alias ‘Menor’, el hombre que cayó en la ‘Operación Poseidón’

Jonathan Orobio, alias ‘Menor’, fue señalado por De la Espriella como cabecilla zonal de ‘Los Chiquillos’ en la comuna 10 de Buenaventura.

La captura se suma a otros golpes contra ‘Los Chiquillos’ durante 2026. En enero, la Policía informó sobre la captura de alias ‘Pitbull’, señalado como cabecilla de esa organización y vinculado, según las autoridades, con una alianza entre ‘Los Chiquillos’ y ‘Los Espartanos’. El operativo se adelantó mediante allanamientos y la persona era requerida por homicidio agravado y delitos relacionados con armas de fuego.

La Policía también reportó en mayo la captura de 10 presuntos integrantes de ‘Los Shottas’ y ‘Los Espartanos’ durante una operación conjunta con la Fiscalía en Buenaventura. En ese procedimiento fueron incautadas armas de fuego y una granada, según el reporte oficial.

Estos resultados hacen parte de una serie de operaciones desarrolladas contra las estructuras delincuenciales que tienen presencia en el puerto.

Este fue el mensaje de De la Espriella:

¡En Buenaventura los estamos cazando uno por uno! 🇨🇴 En desarrollo de la Operación Poseidón, nuestra Policía Nacional capturó a Jonathan Orobio, alias “Menor”, cabecilla zonal de Los Chiquillos en la comuna 10 de Buenaventura. Alias “Menor” llevaba 12 años de trayectoria… pic.twitter.com/ENmGGqY1hv — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 15, 2026

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.