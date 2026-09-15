Por: El Espectador

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Este martes 15 de agosto, los ministros Rodrigo Lara, del Interior, e Iván Cancino, de Justicia, ofrecieron nuevos detalles sobre las iniciativas que el Gobierno impulsa para enfrentar la criminalidad en Colombia. Ambos funcionarios destacaron la importancia de consolidar una ley de sometimiento, cuyo objetivo principal es permitir que organizaciones criminales que expresen su deseo de desmovilización puedan entregar sus armas y someterse voluntariamente ante las autoridades. Según declaraciones de Lara, "al que se quiera desmovilizar, entregarse y someterse pues se le abre la puerta por supuesto", en referencia a que el Ejecutivo continúa trabajando en el proyecto.

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El Ministerio del Interior precisó además que la administración del presidente Abelardo De La Espriella presentará un proyecto de ley de sometimiento —también llamado acogimiento— para formalizar el proceso con los grupos armados ilegales. A la par, será radicado ante el Congreso un nuevo estatuto antiterrorista que establecerá normas especiales para combatir a estas organizaciones, atacar sus fuentes de financiación ilícitas y crear un régimen penitenciario particular para sus principales cabecillas.

Por su parte, el ministro Cancino enfatizó que los avances sobre el proceso de desmovilización en departamentos como Putumayo, especialmente de grupos como Comuneros del Sur que están en una Zona de Ubicación Temporal (ZUT), han sido retomados por el Estado. El funcionario mencionó que se han iniciado conversaciones con la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General y otras agencias estatales para acelerar resultados. Sin embargo, fue tajante al aclarar que quienes se acojan a la ley no tendrán voz activa en conversaciones, limitando su decisión a someterse o no, y aceptando las consecuencias que la norma disponga. Agregó que, aunque habrá tratos diferenciados, estos no se interpretarán como impunidad ni como oportunidades de negociación adicional para los excombatientes.

En el marco del balance, Lara presentó informes ante la Comisión legal de Paz y Postconflicto de la Cámara de Representantes sobre los resultados de la política de "paz total" durante el gobierno anterior de Gustavo Petro. Según datos del Ministerio del Interior, entre diciembre de 2022 y julio de 2026, los grupos armados ilegales aumentaron su presencia: el número de "narcoterroristas en armas" pasó de 15.120 a 28.802; miembros del Clan del Golfo aumentaron de 4.074 a 10.268; el Estado Mayor Central creció de 2.143 a 4.480 miembros y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de 5.851 a 7.123. Los casos de secuestro se triplicaron, pasando de 223 en 2022 a 701 en 2025, mientras que las denuncias de extorsión subieron de 9.791 a 13.417. Además, las hectáreas de cultivos ilícitos se incrementaron de 230.000 a 261.000.

¿En qué consiste la ley de sometimiento que propone el Gobierno?

La ley de sometimiento propuesta busca ofrecer un marco legal para que las organizaciones criminales que deseen dejar las armas puedan hacerlo bajo una ruta con reglas claras. Según el Ministerio del Interior, esta legislación pretende facilitar la entrega voluntaria y establecer sanciones diferenciadas, pero sin ofrecer impunidad ni permitir negociaciones adicionales, con la finalidad de reducir la criminalidad y fortalecer la seguridad nacional.

¿Qué impacto tuvo la política de “paz total” según los datos oficiales?

De acuerdo con el balance presentado por el Ministerio del Interior, durante el gobierno de Gustavo Petro la política de "paz total" no logró frenar el crecimiento de los grupos armados ilegales. Las cifras muestran un incremento notable tanto en el número de miembros de organizaciones criminales como en los casos de secuestro, extorsión y cultivos ilícitos, lo que plantea dudas sobre la efectividad de estas estrategias en la lucha contra el crimen organizado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.