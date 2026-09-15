Por: Portal Bogotá

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El Equipo Bogotá ha dado de qué hablar en los XIII Juegos Deportivos Suramericanos, celebrados en Santa Fe, Argentina, consiguiendo resultados destacados en diversas disciplinas deportivas. De acuerdo con el balance presentado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), las primeras dos medallas de oro para la delegación colombiana llegaron gracias al desempeño en patinaje de carreras, posicionando a la capital como referente en este deporte dentro del certamen.

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Santiago Vásquez fue protagonista al conquistar el primer lugar en la modalidad de 200 metros meta contrameta en pista, con un tiempo de 18.285 segundos. En esta misma prueba, su coterráneo John Edwar Tascón obtuvo la medalla de plata, registrando 18.356 segundos, superando así al ecuatoriano Jeremy Ulcuango, quien se llevó el bronce con 18.391. Además, Tascón brilló en los 1.000 metros sprint pista, logrando la medalla de oro con un tiempo de 1:27.65 minutos. En esta prueba, se impuso ante Julio Morena de Paraguay y Gabriel Reyes de Chile, quienes ocuparon la segunda y tercera posición, respectivamente, de acuerdo con la publicación oficial del IDRD en la red social X.

En natación de carreras, el Equipo Bogotá aportó una medalla de plata y dos de bronce. El relevo 4x100 metros combinado femenino, conformado por nadadoras capitalinas (Jasmín Pistelli, Sirena Rowe, Samantha Baños y Laura Melo), obtuvo el segundo puesto con un tiempo de 4:10.26 minutos, solo detrás de Argentina. Sirena Rowe consiguió el bronce en los 50 metros mariposa (26.79 segundos), mientras que Jasmín Pistelli hizo lo propio en los 100 metros espalda (1:01.68 minutos), superadas únicamente por representantes de Venezuela, Brasil y Argentina, según la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD).

Otros atletas de Bogotá también han tenido actuaciones sobresalientes. En la ronda clasificatoria del BMX Freestyle, Luis Rincon terminó segundo con 87.33 puntos, quedando cerca del brasileño Gustavo Batista. En patinaje artístico, Deivi Camilo Rojas fue cuarto en el programa corto masculino y continúa en la lucha por el podio. En boxeo, Johan Caicedo avanzó a semifinales tras la suspensión de su combate ante el uruguayo Gonzalo De León. Además, el voleibol playa colombiano, con Yeferson de la Hoz del Distrito, clasificó a cuartos de final pese a caer ante Paraguay. En ajedrez, Cristian Arrieta logró dos oros y dos platas en competencias ad-honorem, pues este deporte fue invitado.

Tras dos jornadas de competencias, Bogotá suma medallas en patinaje de carreras, natación carreras y ajedrez, evidenciando la consolidación de sus atletas y el impacto del apoyo distrital en el deporte de alto rendimiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué deportistas de Bogotá se destacaron en los XIII Juegos Suramericanos?

Entre los deportistas más destacados del Equipo Bogotá en estos Juegos Suramericanos figuran Santiago Vásquez y John Edwar Tascón en patinaje de carreras, Jasmín Pistelli y Sirena Rowe en natación, y Cristian Arrieta en ajedrez. Cada uno ha sumado medallas importantes para la delegación colombiana, reflejando el nivel competitivo de la ciudad en estos escenarios.

¿Qué significa que las medallas de ajedrez sean ad-honorem en los Juegos Suramericanos?

Cuando una medalla es ad-honorem, como las obtenidas por Cristian Arrieta en ajedrez, significa que no cuentan oficialmente en el medallero general del evento porque el deporte fue invitado, es decir, no hace parte del programa oficial de competencias avaladas por la organización de los Juegos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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