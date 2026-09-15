La sede del Pacto Histórico en Bogotá quedó bajo la lupa de la Fiscalía, que adelantó una inspección judicial como parte de una investigación relacionada con la financiación electoral de la consulta interna del movimiento. La diligencia contó previamente con el aval de un juez de control de garantías.

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El procedimiento está relacionado con la consulta en la que Iván Cepeda y Diana Carolina Corcho compitieron por la candidatura presidencial del Pacto Histórico. Al respecto, la Fiscalía indaga presuntas irregularidades en materia de financiación electoral y busca establecer si los hechos advertidos efectivamente ocurrieron.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción ordenó diferentes actos de policía judicial dentro de la investigación. Entre esas diligencias estaba la inspección a la sede del movimiento político en la capital.

La razón principal de la visita es recaudar elementos que puedan servir como evidencia dentro del proceso. Es decir, los investigadores buscan información que permita aclarar qué ocurrió alrededor de los recursos utilizados durante la consulta interna.

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La Fiscalía confirmó, según Semana, que servidores de la Dijin de la Policía Nacional estuvieron a cargo de la diligencia en la sede del Pacto Histórico. La actuación hace parte de una indagación que todavía se encuentra en curso.

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