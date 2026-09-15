Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que este martes 15 de septiembre se presentó un sismo de magnitud 3,8 con epicentro en Istmina, Chocó.

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De acuerdo con información suministrada por el Servicio Geológico Colombiano, un movimiento telúrico se registró en territorio nacional a las 7:20 de la noche, en una zona de profundidad intermedia, exactamente a 41 kilómetros bajo la superficie terrestre. El epicentro fue localizado en la zona de Istmina, en el departamento de Chocó, según el boletín actualizado de la entidad encargada de monitorear la actividad sísmica en Colombia.

El Servicio Geológico Colombiano subrayó que el sismo tuvo una magnitud de 3,8, lo que corresponde a un evento considerado leve en la escala de magnitud sísmica, aunque su profundidad intermedia puede permitir que el movimiento sea sentido en áreas cercanas al epicentro. Ante cualquier evento de estas características, la entidad recomienda a la población consultar de manera permanente sus canales oficiales para obtener información verificada y actualizada sobre la evolución de la actividad sísmica.

Como parte de su protocolo, el SGC mantiene habilitado el formulario ‘Sismos Sentido’, una herramienta que permite a las personas informar si percibieron el temblor, brindando detalles sobre la intensidad y la forma en la que fue sentido en diferentes zonas. Este tipo de información resulta fundamental para que la entidad pueda evaluar los efectos reales del fenómeno y determinar el alcance de la percepción del movimiento, más allá de los datos técnicos recolectados por los instrumentos de monitoreo.

El Servicio Geológico Colombiano reiteró la necesidad de mantener la calma y seguir las indicaciones oficiales luego de este tipo de eventos, así como la importancia de informar cualquier anomalía a través de los canales dispuestos para ello. Todo esto con el fin de mantener a la ciudadanía informada y preparada ante la eventualidad de nuevos movimientos sísmicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde fue el epicentro del sismo reportado por el Servicio Geológico Colombiano el 15 de septiembre?

El epicentro del sismo reportado el 15 de septiembre por el Servicio Geológico Colombiano se localizó en Istmina, departamento de Chocó. El evento se presentó a una profundidad intermedia de 41 kilómetros, según el boletín oficial.

¿Cómo reportar si un sismo fue sentido en Colombia según el SGC?

El Servicio Geológico Colombiano habilita el formulario ‘Sismos Sentido’ para que la ciudadanía pueda informar si ha percibido un movimiento sísmico. Esta herramienta está disponible en sus canales oficiales y permite aportar detalles sobre cómo fue experimentado el sismo en diferentes zonas del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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